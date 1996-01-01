"Владспас" себя не спас

Висите вы, к примеру, на скале. Ну, гулял человека, нечаянно оступился, сорвался, бывает... Пока кто-то начнет прогуливаться рядом, пока услышит и заметит вас, пока поймет, что вам нужна помощь, пройдет какое-то время, допустим, минут 30. Пока он сообразит, куда звонить, и расскажет о случившемся спасателям, пройдет еще время. Пока спасатели с Тихой бухты по владивостокским пробкам доберутся до места - это еще ну час или два, смотря в каком районе города вы висите. И только потом начнется операция по спасению. Простите, вы столько продержитесь?

Реорганизация служб спасения в России привела к тому, что без денег, связи и топлива для автомобилей осталась, к примеру, Приморская краевая служба спасения. Более того, сотрудники этой экстренной службы спасают жителей края за свой счет.

С 1 января 2005 г. в МЧС России государство передало часть своих полномочий по содержанию служб спасения местным властям. Таким образом, спасатели разделились на "Центроспас" - VIP-служба с выездами за рубеж, региональные подразделения МЧС, также финансируемые из федерального бюджета, и местные. Финансирование аппарата МЧС не уменьшилось, теперь считается, что министерство владеет информацией. "А работа?" - спросите вы.

Досье Приморская краевая поисково-спасательная служба была создана как подразделение МЧС России в 1993 г., тогда же было первое и последнее мощное вливание финансовых средств. Все, чем располагает сейчас ПСС, осталось с того времени. В 2004 г. у Приморской краевой поисково-спасательной службы было 216 выходов на поисково-спасательные работы (ПСР). Для сравнения, в 1993 г. таких выходов было лишь 8. Спасли в 2004 г. 319 человек.

Тарковский отдыхает...

Голливудские фильмы, а теперь еще рекламные ролики МЧС России сформировали образ офис-базы спасателей как уютной кают-компании с евроремонтом, шахматами и кофеваркой. Реальное помещение Приморской поисково-спасательной службы больше похоже на декорации к фильмам Андрея ТАРКОВСКОГО.

База ПСС во Владивостоке находится на Сахалинской, 37 а в здании бывшего детского сада. Теперь это довольно запущенное помещение: стены без штукатурки, бетонные полы в коридорах, под детский рост перила на лестницах и сохранившиеся кое-где "веселенькие" рисунки.

Особенно поразило то, что на "горячем" телефоне дежурного нет определителя номера. Узнать, откуда поступил звонок, спасатели не могут. Второй шок - группа на выезде за городом не сможет связаться с базой, потому что мобильные телефоны отключены - нет денег на оплату. По этой же причине бездействуют казенные пейджеры. Выдают для работы в черте города рации на 5 ватт, зона действия которых ограничена и слышно через слово.

- Спутниковые телефоны и вертолеты у спасателей - это в кино, - горько усмехается заместитель начальника по поисково-спасательной работе Анатолий МОРОЗОВ. - У нас этого нет и в обозримом будущем не будет. Мы - затратная часть краевого бюджета. Помните, не было денег на медицину в 1997-1998 гг. во Владивостоке? Тогда бригады "скорой помощи" ездили с пустыми ящиками. Сейчас мы примерно в такой же ситуации: оборудование сильно изношено. Мы очень много внимания уделяем учебе населения и профилактике чрезвычайных ситуаций - помогайте друг другу!

Краевая поисково-спасательная служба из федерального подчинения перешла на довольствие в администрацию Приморского края в 2001 г., но спасатели считают, что правильнее было бы оставить их в МЧС России - по профилю.

В этом году на ее содержание выделено 8 млн руб. Этого едва хватит на зарплату и коммунальные платежи. У спасателя первого класса она составляет 9 тыс. руб. в месяц, у стажера - 3,5 тыс. Выезд на поиски потерявшегося в тайге человека, в район приморской реки Амгу, обходится в 8-15 тыс. руб. Это только цена топлива и питания спасателей. Так что составленный администрацией Приморского края бюджет уже "трещит по швам". Спасать туристов, дачников, грибников, ягодников и шишкарей в этом году будет не на что. Приморские спасатели не раз выезжали в тайгу на свои личные деньги. В последние годы в команде спасателей стало традицией дарить на день рождения друг другу что-нибудь нужное в работе: налобный фонарь, термос, альпинистское снаряжение.

Спасем, но за деньги?

Ни в одной стране мира экстренные службы не являются коммерческой организацией. Существует Международная конвенция, по которой спасение жизни человека осуществляется бесплатно. Владивосток и здесь оказался впереди планеты всей, у нас дважды предпринималась попытка службу спасения поставить на коммерческие рельсы.

К примеру, как частную коммерческую структуру создали "Владспасс". Здесь совмещали эвакуацию и ремонт автомобиля - платно, штрафстоянку - тоже за деньги, а вот помощь людям, зажатым в автомобиле на ДТП, оказывали бесплатно. Бывало, разбитые авто забирали и помогали продать на запчасти, с этого выручали деньги. Продержался "Владспас" достаточно долго, больше 5 лет, теперь компания свернула деятельность. Говорят, что у "владспасовцев" подготовка сотрудников была плохая, меры предосторожности отсутствовали.

Городская служба спасения Владивостока тоже пыталась пару лет самостоятельно зарабатывать деньги. Их действия порой выглядели некрасиво. Вскроют дверь, пострадавшим заплатить нечем - отдают спасателям телевизор, а те берут, потому что сами сидят без зарплаты. Потом городская администрация взял службу на муниципальный бюджет.

Нет секретов мастерства

Больше, чем недофинансирование, приморских спасателей заботят недостаток обмена опытом и отсутствие возможности тренировочных сборов. Нетренированный спасатель в экстремальной ситуации будет больше заботиться о сохранении своей жизни, чем о спасении чужой.

В подмосковном Ногинске, куда приморские спасатели выезжали до 1999 г. на всероссийские тренировочные сборы, можно было сравнить: что умеешь сам, а что умеют другие. Происходило тиражирование профессиональных открытий и наработок. Анатолий Морозов вспоминает, как поразила его технология, помогающая "разрывать" бетонную плиту, а не долбить перфоратором. Время извлечения из-под завала сокращается в 4-5 раз.

С 1995 г. у краевых спасателей половина личного состава сменилась, причины ухода из ПСС разные. Вновь принятые на работу люди не прошли и половины той подготовки, которую получили "старики", заставшие лучшие времена 1993-2000 гг. В Ногинске осуществляли переподготовку экстренных служб и повышение классности спасателя. В Приморье, к слову, нет ни одного спасателя международного класса. Неужели уже и не будет?