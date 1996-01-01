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Депутатов грабят
Тему автомобильных угонов, судя по всему, необходимо поднимать на всех уровнях исполнительной и законодательной властей края. Под прицел автоугонщиков попадают уже не только рядовые автолюбители, но и высокопоставленные чиновники, а также депутаты.
Не успели затихнуть пересуды по поводу угнанного, а затем таинственным образом возвращенного джипа вице-губернатора Бориса ГЕЛЬЦЕРА, как на минувшей неделе в числе потерпевших оказался депутат Думы Владивостока Дмитрий НОВИКОВ. Автомобильным ворам приглянулся его "Сурф" 1997 года выпуска, который он ненадолго оставил возле офиса компании "ТНТ во Владивостоке". Ворам не помешали ни противоугонное устройство, ни сигнализация. Надежд на то, что джип вернут, депутат практически не питает, но пообещал солидное вознаграждение тем, кто организует ему встречу с "железным другом".
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