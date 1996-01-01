Таксиста выбросили из машины

Около 3 часов ночи в Советском районе Владивостока двое мужчин избили и ограбили 50-летнего таксиста. Затем они выбросили его из машины и уехали на ней.

Как сообщили в пресс-службе городского УВД, сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали двух молодых людей 1985 и 1980 годов рождения. Первый - военнослужащий из Комсомольска-на-Амуре - подписал протокол явки с повинной. Второй - ранее судимый из село Вольно-Надеждинский. Автомобиль изъят, возбуждено уголовное дело.