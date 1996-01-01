Пакет - на голову, тело - в колодец

Как сообщила пресс-служба УВД Владивостока, 17 марта в канализационном коллекторе на улице Русской сотрудники ВКХ обнаружили убитую женщину.

На момент подготовки номера в печать личность погибшей еще не была установлена - милиционеры проверили, не является ли она одной из 11 женщин, пропавших без вести в Приморье и похожих по описанию.

На вид погибшей 25-30 лет, на теле - следы удушения. Жертва была полностью раздета, на голову намотана майка и полиэтиленовый пакет. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.