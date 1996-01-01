Радиоактивная музыка за границу не проникла

Приморскому артисту, собравшемуся на прошлой неделе в Китай, пришлось задержаться на пограничном переходе "Сосновая Падь". В багаже мужчины обнаружили радиоактивную педаль для музыкального барабана.

Система "Янтарь", использующаяся на таможне, неожиданно сработала на наличие повышенного фона радиации. Таможенники вызвали сотрудников центра Госсанэпиднадзора и специалистов ООО "Примтехнополис", которые зафиксировали мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 см от поверхности педали от 900 до 1500 микрорентген в час. Опасную находку у артиста изъяли. Потом при детальном ее исследовании эксперты "Примтехнополиса" установили, что изготовлена педаль кустарным способом из корпуса какого-то радиоактивного прибора.

Как рассказал начальник службы радиационной безопасности ООО "Примтехнополис" Виталий АЛДАНОВ, такие приборы промышленность массово выпускала еще до 60-х. Музыкант, оставшийся с разукомплектованным барабаном, признался, что ни о чем таком он даже не подозревал. Никто пока не подозревает и о том, какую дозу радиоактивного облучения успел получить мужчина.