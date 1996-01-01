Унесенных на льдине условно спасли

Учения спасателей на льду Амурского залива, в районе станции Санаторная, прошли успешно. Отрабатывались две ситуации - спасение рыбаков, которых унесло на льдине, и подъем затонувшего автомобиля.

В тренировке участвовали специалисты Государственной инспекции маломерных судов, Приморской краевой поисково-спасательной службы, городской службы спасения Владивостока, Приморский территориальный центр Медицины катастроф. Роль терпящих бедствие рыбаков исполняли члены Приморского добровольческого студенческого корпуса спасателей. Все задачи, поставленные перед спасателями, успешно выполнены.

С начала зимы в Приморье утонуло 38 автомобилей, погиб один человек.

С 9 марта акватория Амурского залива объявлена зоной чрезвычайной ситуации, выход на лед запрещен. Однако рыбаки-любители игнорируют запреты. Даже во время учений неподалеку от спасателей находились рыбаки.