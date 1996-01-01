Доходные старики

32-летнюю обманщицу и воровку, долгое время обкрадывавшую хабаровских стариков, суд Центрального района г. Хабаровска приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима.

Как это ни печально, но неумолимая статистика свидетельствует, что чрезвычайно часто жертвами разного рода мошенников, обманщиков и воров становятся самые незащищенные слои населения. В период с апреля по июль прошлого года наглой воровке удалось беззастенчиво обмануть и обокрасть четверых пенсионеров, проживающих в Центральном районе г. Хабаровска. Используя одну и ту же схему совершения преступления, 32-летняя бездельница Валентина ЯРУШКИНА весьма успешно похищала у доверчивых пенсионеров их последние средства к существованию.

Дайте воды, а то так есть хочется, что переночевать негде...

Теплым апрельским днем молодая худощавая женщина бодрым шагом вошла в подъезд дома 43 по улице Пушкина. Через минуту в одной из квартир, где проживала 78-летняя пенсионерка, раздался напряженный звонок. Открывшей дверь девочке, правнучке хозяйки квартиры, гостья отрекомендовалась работником райотдела соцзащиты населения. Появившейся в прихожей бабушке посетительница сообщила, что губернатор Хабаровского края выделил всем пенсионерам, и ей в том числе, материальную помощь в размере 200 рублей. Вот только вручить данную сумму сразу она в настоящий момент не может: купюры только крупные, требуется дать 800 рублей сдачи.

Проведя дорогую гостью в комнату, где та, взяв у пенсионерки паспорт, начала что-то выписывать из него в тетрадь, пожилая женщина, преисполненная благодарности к заботливым властям, достала кошелек и принялась отсчитывать требуемую сдачу. Когда деньги уже были приготовлены, случилась новая незадача: оказалось, что у работницы соцзащиты... закончилась рублевая наличность - остались только доллары США. Пообещав быстренько разменять их в пункте обмена валюты, а затем вернуться и выплатить положенные пенсионерке 200 "губернаторских" целковых, женщина засобиралась. На дорожку она попросила у хозяйки стакан воды.

Оставив кошелек на журнальном столике, бабуля отправилась на кухню за водичкой. Мучимая жаждой гостья отправилась следом за ней. Напившись и пообещав скоро вернуться, посетительница удалилась. А через пять минут после ухода хозяйка обнаружила пропажу кошелька, в котором находились 1200 рублей и ее удостоверение ветерана труда.

Неделей позже бравая работница соцзащиты уже звонила в одну из квартир дома 43 "б" по улице Гамарника. 76-летняя хозяйка радушно распахнула перед Валентиной дверь и уже через минуту зачарованно слушала новость о 200 рублях, выделенных губернатором и о том, что нужно дать сдачи. Со сдачей возникла проблема: денег у пенсионерки не было. Успокоив женщину, Ярушкина сказала, что сама сходит куда-нибудь и быстренько разменяет купюры.

Пока шел обмен взаимными любезностями, зоркий глаз воровки приметил на полке серванта почтовый конвертик. В нем просто обязаны были быть деньги, не могли не быть! Попросив у хозяйки стакан воды, гостья осталась ожидать питье в комнате, а радушная хозяйка направилась в кухню. Вернувшись, она не нашла ни работницы соцзащиты, ни конвертика, в котором лежали три тысячи рублей - все, чем располагала пожилая женщина.

В дом 4 по улице Пушкина Ярушкина заявилась в первой половине мая. Дверь квартиры отпер 80-летний хозяин. Едва гостья ступила на порог, как в уши ошарашенного неожиданным визитом деда хлынул поток информации о губернаторской помощи и о том, что у Валентины выдать ему 200 рублей без сдачи никак не получится. Намереваясь отсчитать сдачу, старичок полез в карман брюк и достал кожаное портмоне с деньгами...

Дальше все шло по отработанной схеме: Валентина запросила воды, вежливый хозяин отправился на кухню, портмоне осталось без присмотра на журнальном столике: Ярушкина испарилась, унеся с собой и кожаное портмоне и 1800 хозяйских рублей, лежавших в нем.

73-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны, проживающую в одной из квартир дома 8 по переулку Гражданскому, мнимая работница соцзащиты Валентина Ярушкина посетила в последних числах июля. С порога выпалив весть о том, что всем ветеранским вдовам губернатор Хабаровского края пожаловал по 200 рублей материальной помощи, Ярушкина завела разговор про сдачу... По словам хозяйки квартиры, денег не было. Ярушкина не отчаялась: в зале она углядела дамскую сумочку, лежавшую на пианино. Чутье подсказывало ей, что в ридикюле явно должна водиться наличность.

В ход тут же пошла испытанная сказка о долларах, которые Валентине необходимо разменять, чтобы вручить вдове положенные ей 200 рублей. А на дорожку не мешало бы заправиться стаканчиком водички, желательно с содой: изжога мучает, знаете ли. К досаде Ярушкиной, одну ее в комнате хозяйка оставлять не пожелала, а сразу повела за собой в кухню. Напившись, приунывшая Валентина в сопровождении пенсионерки возвратилась в комнату. Казалось, придется так и уйти не солоно хлебавши, но Валентине, ни с того ни с сего, вдруг стало "плохо с сердцем". Не на шутку встревоженная хозяйка, усадив Ярушкину в кресло, бросилась на поиски лекарства. Вернувшись, она уже не застала ни мнимой болящей, ни своей сумочки, в которой лежали 800 рублей денег, ее пенсионное удостоверение и футляр с солнцезащитными очками...

Спектакль окончен, аплодисменты!

Не известно, сколько еще времени разгуливала бы Валентина Ярушкина по квартирам хабаровских пенсионеров, проворачивая свои грязные делишки, если бы не собственная излишняя предосторожность. Прекрасно зная о том, что будущая мама практически у всех вызывает чувство умиления и полную потерю бдительности, Валентина несколько раз прикидывалась беременной. Расчет оказался верным: "интересное" положение Ярушкиной действительно не укрылось от внимания кое-кого из обкраденных ею впоследствии пенсионеров. Сотрудники милиции так и задержали Валентину: прямо в маскарадном костюме - "беременную" подушкой.

Как оказалось, в 2000 году Валентина Ярушкина уже была судима за кражи: тогда Индустриальный суд Хабаровска приговорил ее к лишению свободы на срок в 4 года и 6 месяцев. Едва отбыв наказание, Ярушкина вновь очутилась на скамье подсудимых. Свою вину в содеянном воровка признала полностью. Сказала, что на бесцеремонный обман стариков и кражи ее толкало тяжелое материально положение.

Суд Центрального района г. Хабаровска Ярушкину в совершении краж и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима. Помимо этого она будет должна возместить в полном объеме весь материальный ущерб, причиненный ею пожилым людям. В общей сложности Валентине предстоит выплатить старикам 7 тысяч 350 рублей.

Этот приговор уже вступил в законную силу, но, как ни странно, дело Ярушкиной еще далеко от своего завершения: на днях Индустриальный районный суд г. Хабаровска рассмотрит ряд криминальных подвигов ушлой девицы. Гастролируя в Южном округе краевого центра, Валентина, пользуясь описанной выше схемой, и там умудрилась обокрасть нескольких пенсионеров. Окончательная мера воздаяния за совершенные преступления станет известна Валентине только после процесса в Индустриальном суде, и, похоже, уже полученными тремя годами лишения свободы Ярушкиной отделаться не удастся.