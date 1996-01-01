В Чечне погибли семь хабаровских чекистов

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Константин ПУЛИКОВСКИЙ поручил руководству Управления Федеральной службы безопасности РФ по Хабаровскому краю оказать всестороннюю помощь родственникам погибших сотрудников ФСБ. Как сообщил пресс-секретарь полпреда Евгений АНОШИН, в результате катастрофы вертолета Ми-8 в Чечне погибли 7 сотрудников Управления ФСБ по Хабаровскому краю.

Также К. Пуликовский выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников Управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю в результате катастрофы вертолета Ми-8.