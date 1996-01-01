Таможенник ударился в бега

Крупнейшая партия контрабанды стоимостью $ 45 млн задержана в Приморье сотрудниками транспортной прокуратуры и оперативной таможни.

Как сообщила пресс-служба ДВТУ, в Восточный порт теплоходом были доставлены 64 сорокафутовых контейнера.

По документам, в них должны были быть строительные материалы. Сотрудник досмотровой группы, не выполнив досмотр контейнеров, дал разрешение на вывоз груза со склада временного хранения.

Сотрудники транспортной прокуратуры и оперативной службы Находкинской таможни, получив информацию о контрабанде, по горячим следам арестовали все контейнеры. В них оказались китайские обувь и одежда. По факту контрабанды и в отношении таможенника, оформившего груз без досмотра, возбуждено уголовное дело. Таможенник сумел быстро взять отпуск и уехать в неизвестном направлении. Он объявлен в розыск.