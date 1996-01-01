ГО и ЧС столько раз предупреждало...

Со вчерашнего дня акватория Амурского залива объявлена зоной чрезвычайной ситуации. Выход на лед теперь официально запрещен. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, решением краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в повышенную готовность приведены все спасательные силы и средства ГО и ЧС. Утверждается, что управление внутренних дел Приморского края организует патрулирование береговой черты Владивостока и Находки, а также Надеждинского, Шкотовского и Хасанского районов.

Правда, когда корр. "ЗР" попытался выяснить, как именно будет происходить патрулирование, в милиции страшно удивились этой информации. В принципе, это действительно бессмысленно, удерживать "самоубийц" от выхода на лед. Всю зиму спасатели рассказывали о том, кого и сколько они чудом спасли.

В связи с ожидаемым потеплением и усилением северо-западного ветра спасатели предсказывают наступление нового сезона трагических случаев во время с зимней рыбалки и выезда автотранспорта на весенний лед.