"Куклой" по грабителям

Защитить банки от грабителей помогут устройства, замаскированные под пачки денег. Как сообщили в Департаменте государственной защиты имущества МВД России, новинки, которые милиционеры назвали "Миникредит" и "Радиокукла", оповещают сотрудников МВД о нападении без участия банковских служащих.

Эти средства представляют собой передатчики, сделанные в виде "кукол", т.е. пачек псевдобанкнот. Они предназначены для ситуаций, когда персонал банка просто не имеет физической возможности нажать на кнопку сигнализации.

"Куклы" укладываются в сейф вместе с деньгами и извлекаются сотрудниками в момент ограбления. Как только извещатели сдвигают с места, они подают сигнал в охраняющую организацию, пояснил представитель МВД.

После оповещения о нападении "Кукла" и "Миникредит" действуют по-разному. Первое средство рассчитано на то, что деньги из сейфа достает сам грабитель. Поэтому оно начинает разбрызгивать слезоточивый газ и краску, из-за которой одежда злоумышленника становится ярко-оранжевой. Что касается "Миникредита", который вместе с другими пачками денег забирает преступник, то в нем установлен радиомаячок, передающий информацию о местонахождении устройства и, соответственно, похитителя.