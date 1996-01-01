Под флагом Черного Роджера

Недавно сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Приморского края совместно с Региональной общественной организацией "Антипиратское общество Приморского края" в торговом центре "Универсам" в г. Владивостоке изъяли около 250 пиратских DVD. Несмотря на регулярные мероприятия со стороны правоохранительных органов, направленных на борьбу с пиратством, уровень преступлений, связанных с продажей контрафактной продукции, существенно не снижается.

Когда назрела необходимость борьбы с пиратством в сфере интеллектуальной собственности в Приморском крае, стало ясно: у правоохранительных органов нет опыта работы с продавцами контрафакта. Позже представители силовых структур поняли, что все их старания направлены на борьбу против своих же коллег, взявших пиратов под свою "крышу".

Досье Несмотря на требования Всемирной торговой организации о борьбе с пиратством, Россия, по оценке Альянса по защите прав интеллектуальной собственности (IIPA), стала в 2004 г. бесспорным лидером по продажам пиратской продукции. Мониторингу подверглись компьютерные и видеоигры, видеофильмы, программное обеспечение и т.д. Реализация в России некоторых видов пиратской продукции по отношению к лицензионной составила 80%. Ущерб, нанесенный нарушением копирайта, только в нашей стране составил $ 1,7 млрд. Американские производители за счет незаконных продаж контрафактной продукции потеряли в 2004 г. как минимум $ 13,4 млрд.

В Приморье разработкой практики борьбы с пиратами занялся депутат Госдумы Виктор ЧЕРЕПКОВ, к которому обратились предприниматели-продавцы лицензионных компакт-дисков. Решение этой проблемы было поручено Дмитрию КОБЫЛКИНУ, который на тот момент был помощником депутата.

- Мы начали с изучения законодательства, регулирующего эту отрасль, - вспоминает Дмитрий. - Нам удалось выйти на московскую Ассоциацию "Русский щит", которая уже несколько лет защищала интересы правообладателей видео-, аудио- и компьютерной продукции. В 2001 г. мы получили доверенность от Ассоциации и работали от ее имени не только во Владивостоке, но и в крае. Через два года инициативная группа граждан создала Региональную общественную организацию "Антипиратское общество Приморского края".

"Под крышей"

По данным экспертов, оборот нелегальной аудио- видео- и компьютерной продукции в Приморье составляет порядка $ 13-15 млн в год. Накрутки, пока, к примеру, тот же компакт-диск дойдет до конечного покупателя, порой достигают 1000%.

Тем временем борцам с контрафактом удалось-таки заставить государственную машину регламентировать эту сферу отношений. Специально для милицейских подразделений был выпущен ряд методических пособий, руководителей управлений и отделов отправляли на семинары, где представители закона учились противостоять пиратству. Через некоторое время на соответствующих торговых точках начались проверки и последующие изъятия дисков и кассет. Тут сотрудники милиции и антипираты столкнулись с другой проблемой: пиратов "крышуют"... правоохранительные органы.

- Так было, например, с прокуратурой Советского района, - рассказывает Дмитрий Кобылкин. - У меня по тому случаю сохранились все документы. Но данный случай не единственный. Все более-менее крупные оптовики и продавцы прикрываются сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями различных уровней - от районных отделов до краевого управления. Когда милиционеры, не имеющие отношения к крышеванию, совместно с нами изымают явно контрафактную продукцию и отдают на экспертизу, эксперты почему-то признают ее лицензионной. Хотя эксперты могут быть ни при чем: на исследование из огромного количества пиратских копий им могут дать несколько действительно лицензионных образцов. Еще известны случаи, когда изъятая на точке партия пиратских дисков, подлежащая, по идее, уничтожению, возвращалась обратно к владельцу.

Как говорят предприниматели, "залезть под крышу" несложно, достаточно $ 100 с одной торговой точки.

Рынок приказал дешеветь

О безусловном вреде нарушения копирайта с точки зрения морали понятно каждому - зарабатывать на ворованном результате чужого труда не есть хорошо. Более того, вред пиратства обусловлен экономически. Но как только речь заходит о покупке лицензионного продукта, потребитель закрывает глаза на все принципы справедливости. Уровень доходов - вот главная проблема, которая мешает нам приобретать товар, не нарушая ничьих прав. Один предприниматель нам с пылом доказывал, что коммерсант вправе выставить такую цену на товар, какая ему нравится, потому как рынок у нас свободный. Да, все можно понять, но всему есть пределы.

Так, на первые появившиеся на рынке лицензионные DVD продавцы выставили цену в 1500 руб. Цена в сравнении с себестоимостью DVD, мягко говоря, зашкаливает. Несоразмерность аппетитов продавцов дисков заметило даже Правительство РФ. Именно под его нажимом цены на этот товар существенно снизились - в среднем до 200-300 руб.

К счастью, многие правообладатели сами поняли пользу от стремления подстроиться под рынок. Многие из них помимо стандартных редакций начали выпускать диски и кассеты с упрощенным оформлением, с простенькой обложечкой вместо отпечатанного в европейской типографии красочного буклета. Необязательно быть экспертом, чтобы отметить - объем продаж лицензионных дисков с тех пор заметно вырос.

Впрочем, и вкусы у потребителей изменились в лучшую сторону. Со временем они привыкли к качественной картинке на экране и хорошему дубляжу. Эти люди никогда не купят экранную пиратскую копию.

Не по силам

Вместе с тем существует мнение о том, что искоренить пиратство невозможно. И утверждение это, судя по мировому опыту, обоснованно. Если только в США, где борьба с нарушителями авторских прав безжалостна и постоянна, доля пиратской продукции составляет более 30% от общей массы, чего уж о нас говорить? Тем более сложно это сделать в России, так как уж больно много сторонников у контрафакта: и потребитель, и предприниматель, и, выходит, даже милиционер.

Не так давно был сделан еще одни шаг навстречу лицензионных продуктов, в частности программного обеспечения. Правительство РФ порекомендовало всем учреждениям государственной власти пиратские версии программ заменить на лицензионные. Учитывая то, что на одну организацию со 100 компьютерами понадобится, как минимум, закупка, скажем, Windows, Microsoft Office, 1С: бухгалтерия и антивирус КАСПЕРСКОГО, что составит около 12,5 млн руб., можно представить, в какую сумму выйдет переход на "лицензию" для огромного количества учреждений края. Понятно, что такой груз в ближайшее время для бюджета Приморского края просто не под силу.