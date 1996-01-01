Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жертв могло быть больше
Прокуратура Приморского края разыскивает еще одну жертву нападения на инкассаторов.
Появились новые подробности разбойного нападения, в результате которого был убит сотрудник милиции. В ходе расследования уголовного дела по факту нападения на водителя-охранника ООО "А-спект" и милиционера отдела вневедомственной охраны Первореченского РУВД 14 февраля на ул. Бородинской, 14 во Владивостоке, стало известно, что жертв преступления могло быть больше. По чистой случайности больше никто не пострадал.
Как сообщила прокуратура края, пытаясь скрыться с места преступления, нападавшие столкнулись со случайным прохожим. Пытаясь застрелить невольного свидетеля, один из убегавших направил на него пистолет. Но из-за неисправности оружия выстрел не получился.
Напомним, что в результате нападения один человек был убит и один тяжело ранен, похищены деньги компании "А-спект" - 2 млн 338 тыс. руб. Лица, совершившие преступление, уже через пять дней были задержаны и сейчас находятся под стражей. 25 февраля одному из задержанных, Владимиру К., было предъявлено обвинение в убийстве, а его сообщникам Игорю Ф., Вадиму О. и Антону М. - в совершении разбойного нападения.
Прохожего, на жизнь которого тоже покушались преступники, просят обратиться в прокуратуру по телефонам: 22-59-61, 22-36-13, 22-04-76, в уголовный розыск: 36-77-94, 36-72-31 или в УВД города Владивостока по телефону 02.
Новости тематики
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
Новости раздела
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье