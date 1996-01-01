Жертв могло быть больше

Прокуратура Приморского края разыскивает еще одну жертву нападения на инкассаторов.

Появились новые подробности разбойного нападения, в результате которого был убит сотрудник милиции. В ходе расследования уголовного дела по факту нападения на водителя-охранника ООО "А-спект" и милиционера отдела вневедомственной охраны Первореченского РУВД 14 февраля на ул. Бородинской, 14 во Владивостоке, стало известно, что жертв преступления могло быть больше. По чистой случайности больше никто не пострадал.

Как сообщила прокуратура края, пытаясь скрыться с места преступления, нападавшие столкнулись со случайным прохожим. Пытаясь застрелить невольного свидетеля, один из убегавших направил на него пистолет. Но из-за неисправности оружия выстрел не получился.

Напомним, что в результате нападения один человек был убит и один тяжело ранен, похищены деньги компании "А-спект" - 2 млн 338 тыс. руб. Лица, совершившие преступление, уже через пять дней были задержаны и сейчас находятся под стражей. 25 февраля одному из задержанных, Владимиру К., было предъявлено обвинение в убийстве, а его сообщникам Игорю Ф., Вадиму О. и Антону М. - в совершении разбойного нападения.

Прохожего, на жизнь которого тоже покушались преступники, просят обратиться в прокуратуру по телефонам: 22-59-61, 22-36-13, 22-04-76, в уголовный розыск: 36-77-94, 36-72-31 или в УВД города Владивостока по телефону 02.