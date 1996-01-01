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Подледный лов людей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Каждый год в Приморье настоящим бедствием для МЧС, ГИМСа и спасательных служб становится выход на лед рыбаков-любителей, когда делать это уже опасно.

С начала 2005 года зарегистрировано 6 случаев ухода под лед автотранспортных средств с людьми, пострадало 12 человек и было доставлено в больницу. Как сообщил замначальника Государственной инспекции по маломерным судам Виталий ЛЕСОВОЙ, в 2004 году терпели бедствие в Амурском и Уссурийском заливах, а также других водоемах 28 человек, из них 12 погибли. Спасти их не удалось по разным причинам, но в основном из-за того, что помощь была оказана слишком поздно. В промоинах остались 16 автомобилей и другой техники. Особенно опасным районом считается устье реки Раздольной, недалеко от поселка Тавричанка. Это место в народе прозвали "прокурорской ямой".

Весной 2005 года синоптики прогнозируют раннее потепление и усиление северо-западного, "отжимного", ветра. Лед залива на 1 марта составляет достаточную толщину, до полуметра, но он неравномерный, имеются пустоты. Они возникают при снижении уровня воды, здесь и образуются промоины. На реке Раздольной, в районе "прокурорской ямы", лед рыхлый, и спасатели еще 28 февраля произвели обозначение это опасной зоны красными флажками.

Комиссия Приморского края по ГО и ЧС, которую возглавляет вице-губернатор Евгений ОВЕЧКИН, 22 февраля объявила акваторию Амурского залива зоной чрезвычайной ситуации. С 9 марта 2005 года выход на лед запрещен. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю на 1 марта 2005 года был отключен ряд телефонов городской телефонной связи, в краевой поисково-спасательной службе отключены мобильные средства связи. Нам объяснили, что администрация края должна была перечислить связистам деньги за МЧС и краевых спасателей, но не перечислила. Так что спасение провалившихся под лед - дело рук самих провалившихся под лед.

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