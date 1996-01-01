Двенадцать лет свободы не видать

В Хабаровском крае лидер преступной группировки приговорен к 12 годам лишения свободы. Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, вступил в законную силу приговор Солнечного районного суда по обвинению Александра ОРЛОВА и Андрея РУМЯНЦЕВА в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Это уголовное дело имело большой общественный резонанс, поскольку преступление было совершено в общественном месте с особой дерзостью, отметили в прокуратуре.

Находясь в кафе, Орлов и Румянцев спровоцировали драку с двумя посетителями, после чего вывели их на улицу, и жестоко избили. Потерпевшим в общей сложности было нанесено не менее 62 ударов, в результате которых один из них скончался в больнице, а второй стал инвалидом.

Расследование дела осложнялось тем, что А. Орлов в поселке Солнечный являлся лидером преступной группировки. "Судебное следствие также представляло особую сложность затягивалось всевозможными способами", сообщили в прокуратуре. Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил каждому подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима.