Инспектор таможни попался на контрабанде

Комсомольской транспортной прокуратурой направлено в суд Ульчского района Хабаровского края уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора таможенного поста "Де-Кастри" Амурской таможни Татьяны КОЗЛОВОЙ.

Комсомольской транспортной прокуратурой окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора таможенного поста "Де-Кастри" Амурской таможни Т. Козловой, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ - превышение должностных полномочий.

В ходе предварительного расследования Т. Козловой предъявлено обвинение в превышении ею своих должностных полномочий при принятии ею у ненадлежащих лиц 7 грузовых таможенных деклараций в течение 2003 г. и последующем выпуске незаконно перемещаемой через таможенную границу РФ лесопродукции. Общая сумма контрабандно перемещенного товара составила 29 948 459 руб.