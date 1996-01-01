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Инспектор таможни попался на контрабанде
Комсомольской транспортной прокуратурой направлено в суд Ульчского района Хабаровского края уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора таможенного поста "Де-Кастри" Амурской таможни Татьяны КОЗЛОВОЙ.
Комсомольской транспортной прокуратурой окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора таможенного поста "Де-Кастри" Амурской таможни Т. Козловой, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ - превышение должностных полномочий.
В ходе предварительного расследования Т. Козловой предъявлено обвинение в превышении ею своих должностных полномочий при принятии ею у ненадлежащих лиц 7 грузовых таможенных деклараций в течение 2003 г. и последующем выпуске незаконно перемещаемой через таможенную границу РФ лесопродукции. Общая сумма контрабандно перемещенного товара составила 29 948 459 руб.
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