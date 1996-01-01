Запах некачественной икры дошел до прокуратуры

Уголовное дело в отношении производителей некачественной икры - ООО "Окоптус" - возбудила Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура.

Как сообщили в Хабаровской краевой прокуратуре, дело возбуждено по ст. 238 УК РФ - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ООО "Окоптус" было создано в 2002 году, одним из видов его деятельности является переработка икры лососевых и осетровых пород рыб. Как установлено проверкой, организация занималась расфасовкой икорной продукции, не отвечающей ГОСТу. В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.