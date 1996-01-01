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Корова и компьютер для адвоката
Незаконное получение денег под разными "соусами" из сфер большой политики и экономики все больше перетекает в бытовую сферу. Как свидетельствует практика судебных заседаний в Хабаровском крае, на скамье подсудимых все чаще оказывают педагоги, врачи, юристы - люди, оказывающие не столь глобальные, но очень нужные в повседневной жизни услуги.
Как сообщили редакции в Хабаровской краевой прокуратуре, характерный случай произошел в п. Ванино. Участковый врач-терапевт районной больницы Вячеслав ПЕТРЕНКО, обладая правом выдачи листка нетрудоспособности (это документ крайне важный, он удостоверяет временную нетрудоспособность и подтверждает временное освобождение от работы, оплачиваемое работнику работодателем в соответствии со ст.183 Трудового кодекса РФ), получил от мнимого больного А. ФИЛИППОВА взятку в сумме 500 руб. взамен выдачи последнему заведомо незаконного бюллетеня. После этого "врач-предприниматель" собственноручно записал туда заведомо ложные сведения о наличии у Филиппова заболевания и освобождения его в связи с этим от работы сроком на 4 дня.
Однако не тут-то было. Бдительные работодатели, зная наклонности предъявителя бюллетеня, не поверили и обратились в прокуратуру. Проведенной проверкой махинаторы были выведены на чистую воду. Ванинский суд признал виновным В. Петренко "в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.290 УК РФ - получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за действия в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица и ст.292 УК РФ - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности".
За получение взятки в сумме 500 руб. от мнимого больного участковый врач-терапевт районной больницы п. Ванино поплатился наказанием в виде штрафа в сумме 99 тыс. руб. В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.
В другой провинности, называемой мошенничеством, был уличен адвокат Михаил ЧУБЫКИН. Он вызвался помочь жительнице села Гаровка-1 Светлане КОРСАКОВОЙ в освобождении ее сожителя Юрия СКРИПКО, которого арестовали по обвинению в краже коров. Адвокат, по версии обвинения, предложил женщине заплатить ему сначала 20 тыс. руб., а затем еще $ 2 тыс. для того, чтобы мера пресечения была изменена на подписку о невыезде, а следом развалено и все дело.
Сельчанка продала корову и компьютер, собирая деньги, а потом испугалась и обратилась в милицию. Следователи снабдили женщину диктофоном, установили в ее доме следящую аппаратуру.
Вскоре Юрий Скрипко был действительно освобожден из-под ареста по решению районного зампрокурора, и Корсакова передала Чубыкину 20 тыс. руб., которые адвокат впоследствии представил как гонорар за освобождение гражданского мужа своей клиентки. До передачи долларов дело не дошло.
Но процесс против самого М. Чубыкина был инициирован и завершился несколько дней назад. По решению Хабаровского районного суда, Михаил Чубыкин по обвинению в мошенничестве приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно. Ему также необходимо вернуть своей бывшей клиентке 20 тыс. руб.
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