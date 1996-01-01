www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.21 р. 100 JPY: 57.9 р.
EUR: 76.05 р. 10 CNY: 96.39 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Квартирная расплата

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Обретение крыши над головой - это всегда значительное событие для человека. И можно себе представить, с каким нетерпением ждали хабаровчане, оплатившие покупку квартир в строящемся в центральной части города доме, сдачи его в эксплуатацию.

И вот это время пришло. И кое-кто был по-настоящему счастлив. А вот некоторые испытали сильное потрясение. Это те, кто к своему ужасу обнаружил, что оплаченная им квартира вовсе не принадлежит ему, что он в качестве владельца жилья ни по каким документам не проходит...

А дело было так. Когда затевалось строительство дома, владелица одного из кафе через знакомую в руководстве организации, выступившей заказчиком в возведении дома, получила информацию по данному вопросу. Сведения эти заинтересовали ее и подтолкнули к некоторым соображениям и мошенническим действиям. Короче говоря, она решила сделать деньги из воздуха.

И проделывалось это очень просто. Женщина находила граждан, заинтересованных в покупке жилья, и говорила, что все организует сама. А их дело, дескать, дать деньги, которые она передаст заказчику.

Суммы она называла, какие вздумается. Минимальная сумма составляла 43 тыс. 665 руб. и фигурировала она в качестве начального взноса за большую трехкомнатную квартиру улучшенной планировки. Но кое-кого мошенница "доила" куда более основательно: один клиент выложил $ 25 тыс.!

Удивляет то, что люди отдавали столь крупные суммы, не получая никаких документов, подтверждающих плату. Даже расписок не было...

Мошенницу вывели-таки на чистую воду. Следствию удалось доказать, что общая сумма ущерба потерпевшим от мошенничества составила более 5,5 млн руб. Но денег у нее, естественно, обнаружено не было...

Состоялся суд по этому делу. И приговор его был весьма суровым: семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru