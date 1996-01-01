Квартирная расплата

Обретение крыши над головой - это всегда значительное событие для человека. И можно себе представить, с каким нетерпением ждали хабаровчане, оплатившие покупку квартир в строящемся в центральной части города доме, сдачи его в эксплуатацию.

И вот это время пришло. И кое-кто был по-настоящему счастлив. А вот некоторые испытали сильное потрясение. Это те, кто к своему ужасу обнаружил, что оплаченная им квартира вовсе не принадлежит ему, что он в качестве владельца жилья ни по каким документам не проходит...

А дело было так. Когда затевалось строительство дома, владелица одного из кафе через знакомую в руководстве организации, выступившей заказчиком в возведении дома, получила информацию по данному вопросу. Сведения эти заинтересовали ее и подтолкнули к некоторым соображениям и мошенническим действиям. Короче говоря, она решила сделать деньги из воздуха.

И проделывалось это очень просто. Женщина находила граждан, заинтересованных в покупке жилья, и говорила, что все организует сама. А их дело, дескать, дать деньги, которые она передаст заказчику.

Суммы она называла, какие вздумается. Минимальная сумма составляла 43 тыс. 665 руб. и фигурировала она в качестве начального взноса за большую трехкомнатную квартиру улучшенной планировки. Но кое-кого мошенница "доила" куда более основательно: один клиент выложил $ 25 тыс.!

Удивляет то, что люди отдавали столь крупные суммы, не получая никаких документов, подтверждающих плату. Даже расписок не было...

Мошенницу вывели-таки на чистую воду. Следствию удалось доказать, что общая сумма ущерба потерпевшим от мошенничества составила более 5,5 млн руб. Но денег у нее, естественно, обнаружено не было...

Состоялся суд по этому делу. И приговор его был весьма суровым: семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.