Поджигатели "Чародейки" просят пощады

Верховный суд Российской Федерации намерен рассмотреть кассационные жалобы трех жителей Комсомольска-на-Амуре, исполнителей поджога в кафе "Чародейка". Об этом сообщил судья Хабаровского краевого суда Николай ИЛЬИНЫХ.

Напомним, что 22 февраля 2001 года в кафе "Чародейка" в результате умышленного поджога возник пожар. В результате погибли 8 молодых людей.

Расследование по этому делу проводили следователи генеральной прокуратуры Дальневосточного федерального округа. Задержанным было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Умышленное убийство", "Умышленный поджог", "Терроризм". По словам судьи, в кассационных жалобах осужденные просят отменить приговор и направить дело на новое судебное рассмотрение. 9 декабря 2003 года Хабаровский краевой суд вынес приговор по делу о поджоге кафе "Чародейка" в Комсомольске-на-Амуре. Обвиняемые Андрей МАКАРЕНКО, Станислав МИГАЛЬ, Евгений ПРОСВЕТОВ, Павел РЕВТОВ приговорены к пожизненному заключению, Анатолий ГАВРИЛЕНКО - к 20 годам лишения свободы. Позже Анатолий Гавриленко был найден повешенным в своей камере.

Андрей Макаренко собирается обжаловать приговор Хабаровского краевого суда в Верховный суд РФ после вынесения постановления по кассационным жалобам других осужденных. До сих пор все четверо осужденных по делу поджога кафе "Чародейка" находятся в СИЗО Комсомольска-на-Амуре.