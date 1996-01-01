Нецирковое представление

Во Владивостоке в воскресенье, 20 февраля, около 22 часов в гостинке по адресу "Красного знамени", 51 двое мужчин пытались проникнуть в одну из квартир. В результате чего между непрошеными гостями и хозяевами жилища завязалась драка. Неизвестно, чем бы она закончилась, если бы не помощь соседей. В результате совместных действий нападавших скрутили и доставили в Первореченское РУВД.

К сожалению, для столицы Приморья подобные происшествия - дело житейское. Сегодня даже падкие до сенсаций СМИ на них не клюют. У нас каждый день где-то дерутся и проламывают черепа. И на этот раз заурядное побоище в гостинке пролетело бы мимо прессы, если бы не одно "но"...

Дело в том, что рядовое на первый взгляд нападение было совершено на квартиру бывшего директора Владивостокского цирка Михаила МИХАЕВА. В тот злополучный вечер Михаил Иванович находился в Москве, а дома были его жена Светлана Борисовна и их сын Иван. Как рассказал "ЗР" Михаев-младший, "в дверь постучали примерно в половине десятого вечера".

- Мама в это время лежала на диване, ей недавно прооперировали ногу, и она еще ходит на костылях. Я открыл дверь и увидел двух мужчин. "Это ты мне звонил?", - сказал неизвестный, стоявший ближе ко мне. Я ответил: "А в чем дело?".

Далее, по словам Ивана, мужчина задал ему этот же вопрос еще раз, но уже более агрессивно.

- Это он звонил, он, - суетился в коридоре его товарищ, подливая масла в огонь.

Между тем Светлана Борисовна, услышав незнакомые голоса в доме, подошла к сыну.

- Я на секунду отвернулся, чтобы успокоить маму, а когда повернулся, мне в лицо летел кулак, - говорит Иван.

Завязалась драка. Неизвестные пытались проникнуть в квартиру, а мать с сыном отбивались. На шум выскочили соседи. Нападавшие, не ожидая такого поворота событий, ретировались. Но не ушли, а затаились на улице, где Иван с соседом их и скрутили. Иван говорит, что мужчины не были пьяны, но вид у них был, как у накурившихся наркоты.

Задержанные оказались одногодки, 1971 года рождения. Позже один из них пояснил, что ничего против Ивана они не имеют. Просто они пришли бить любовника жены друга, и ошиблись дверью...

"ЗР" связался по телефону с Михаилом Михаевым, чтобы выяснить, не связывает ли он нападение на его квартиру с ситуацией, сложившейся вокруг Владивостокского цирка. Напомним читателям, что в настоящее время во Владивостокском цирке двоевластие. Мы неоднократно писали об этом скандальном противостоянии.

То есть сегодня у цирка как бы два хозяина: старый - учреждение культуры "Владгосцирк" и новый - учреждение культуры "Владцирк". И кто из них кто - решит арбитражный суд. А пока экс-директор "Владгосцирка" Михаев полетел в Москву добиваться через суд отмены решения о своем незаконном, по его мнению, увольнении из "Росгосцирка".

Как рассказал Михаил Иванович, в данной ситуации ничего нельзя гарантировать. И у него нет уверенности, что нападение на его квартиру - это не попытка надавить на него через семью. По его словам, в Москве один из чиновников "Росгосцирка" угрожал ему расправой, если он не пойдет на попятную. Есть диктофонная запись этого разговора, и по приезду во Владивосток Михаил Иванович пообещал предоставить ее местным СМИ. Пока же он передал ее копии столичным журналистам и в прокуратуру одного из районов Москвы.

- Как мне объяснили, у меня есть только два пути: либо уехать из Владивостока, либо приползти на коленях к ЗАПАШНОМУ, потому что во Владивостоке у них "есть своя братва", - сказал Михаил Михаев. (Мстислав Запашный - генеральный директор "Росгосцирка". - Прим.авт.).

Сейчас выяснением обстоятельств по факту нападения на квартиру Михаила Михаева занимается Первореченская прокуратура. Против нападавших возбуждены уголовные дела. Пока же задержанные налетчики отпущены под подписку о невыезде.