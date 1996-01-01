Нападение на гендиректора "Стройкомпани-ДВ"

Во Владивостоке в пятницу расстрелян 44-летний генеральный директор "Стройкомпани-ДВ" Владимир ДАВЫДОВ. Он получил огнестрельные ранения в грудь и голову.

Произошло это, по словам очевидцев, около 9 часов 55 минут, у подъезда жилого дома на улице Марины Расковой в Первомайском районе. Мужчина в темной куртке, который направлялся навстречу своей жертве, неожиданно выхватил из детской коляски, которую толкал перед собой, автомат и начал стрелять. После этого нападавший человек скрылся на поджидавшем его 5-дверном джипе серого цвета. Позже неподалеку от места происшествия - в районе дома по улице Связи и автостоянки - было обнаружено оружие, из которого стреляли во Владимира Давыдова. К счастью, он остался жив и даже дал показания милиционерам. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.