Странный кредит

Районная газета и СЭСН вернули администрации Черниговского района взятый с нарушением закона кредит.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, в арбитражный суд были предъявлены исковые требования о признании недействительными договоров бюджетный кредит, заключенных администрацией муниципального образования Черниговский район с муниципальным учреждением "Редакция районной газеты "Новое время" и государственным учреждением "Центр санитарно-эпидемиологического надзора в Черниговском районе".

Поводом для иска стали нарушения требований Бюджетного кодекса РФ - договоры кредита были заключены без проведения предварительной проверки финансового состояния заемщиков, без надлежащего обеспечения обязательств по возврату кредитных средств, а также безвозмездно, то есть без уплаты процентов за пользование денежными средствами.

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования о признании договоров недействительными. В части взыскания денежных средств производство по делам прекращено в связи с добровольным возвратом заемщиками полученных сумм кредита.