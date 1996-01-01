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Цена общественной безопасности
За счет средств краевого бюджета в Приморье содержатся 8793 сотрудника милиции общественной безопасности - это почти половина милиционеров края. Об этом сообщил вице-губернатор края Николай КОРОЛЕВ на прошедшем в Хабаровске заседании коллегии ДВФО.
По словам вице-губернатора, на содержание милиции общественной безопасности в прошлом году из краевого бюджета было выделено 1,147 млрд руб. В нынешнем году в бюджете уже предусмотрено 1,295 млрд руб.
"Обеспечение безопасности приморцев, снижение уровня преступности - одно из главных направлений в деятельности администрации Приморья. Особое внимание уделяется материально-техническому оснащению подразделений милиции, а также обеспечению их техническими средствами. В 2004 г. на средства краевого бюджета для патрульно-постовой, дорожно-патрульной служб, участковых уполномоченных милиции и органов наркоконтроля приобретено 63 автомобиля. В этом году поступят еще 40 автомашин для Приморского УВД", - подчеркнул Николай Королев.
По его словам, по краевой программе "Квартира молодой семье на 2002-2010 годы" 36 семей сотрудников правоохранительных органов получили квартиры. В прошлом году на средства краевого бюджета милиционерам приобретено 37 квартир на общую сумму 44 млн руб.
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