www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Бомба под "мерседес"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Россиянина корейского происхождения пытались взорвать на автомашине утром 19 ноября на ул. Уборевича во Владивостоке.

Как сообщили "ЗР" сотрудники правоохранительных органов, предприниматель Кван Хак ПАК садился в свой "Мерседес" серебристого цвета, припаркованный недалеко от ГУМа, когда прогремел взрыв. Взрывом от днища автомашины оторвало крупный кусок железа, в мелкие кусочки разнесло стекла. Шокированный бизнесмен резко выскочил из машины, и она самостоятельно покатилась вниз по улице. Набрав скорость, автомобиль пересек трамвайные пути и остановился, врезавшись в бетонный столб. Волею случая никто из прохожих и проезжающие авто не пострадали.

Эксперты установили, что на днище машины, с левой стороны, было установлено безоболочное взрывное устройство. Сила взрыва в тротиловом эквиваленте составила менее 200 граммов.

Сам бизнесмен, генеральный директор компании EAST ASIA, серьезно не пострадал. Осколками железа ему ранило ноги и немного поцарапало, хотя, как говорят специалисты, он реально мог лишиться не только ног, но и жизни. Тем не менее, господин Пак вообще отказался от всех комментариев, в том числе и от дачи показаний сотрудникам милиции и ФСБ, сославшись на право, предоставленное Конституцией. Оценивая такое поведение, сотрудники милиции склоняются к мнению, что предпринимателю ясны причины взрыва. Похоже, его уже предупреждали о таких последствиях, и, как минимум, у него есть кого в этом подозревать.

Учитывая то, что деятельность компании EAST ASIA связана с морскими перевозками грузов, а в этой сфере есть кому перейти дорогу, правоохранительные органы не отрицают версию, что покушение на бизнесмена связано с его бизнесом.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru