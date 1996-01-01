Бомба под "мерседес"

Россиянина корейского происхождения пытались взорвать на автомашине утром 19 ноября на ул. Уборевича во Владивостоке.

Как сообщили "ЗР" сотрудники правоохранительных органов, предприниматель Кван Хак ПАК садился в свой "Мерседес" серебристого цвета, припаркованный недалеко от ГУМа, когда прогремел взрыв. Взрывом от днища автомашины оторвало крупный кусок железа, в мелкие кусочки разнесло стекла. Шокированный бизнесмен резко выскочил из машины, и она самостоятельно покатилась вниз по улице. Набрав скорость, автомобиль пересек трамвайные пути и остановился, врезавшись в бетонный столб. Волею случая никто из прохожих и проезжающие авто не пострадали.

Эксперты установили, что на днище машины, с левой стороны, было установлено безоболочное взрывное устройство. Сила взрыва в тротиловом эквиваленте составила менее 200 граммов.

Сам бизнесмен, генеральный директор компании EAST ASIA, серьезно не пострадал. Осколками железа ему ранило ноги и немного поцарапало, хотя, как говорят специалисты, он реально мог лишиться не только ног, но и жизни. Тем не менее, господин Пак вообще отказался от всех комментариев, в том числе и от дачи показаний сотрудникам милиции и ФСБ, сославшись на право, предоставленное Конституцией. Оценивая такое поведение, сотрудники милиции склоняются к мнению, что предпринимателю ясны причины взрыва. Похоже, его уже предупреждали о таких последствиях, и, как минимум, у него есть кого в этом подозревать.

Учитывая то, что деятельность компании EAST ASIA связана с морскими перевозками грузов, а в этой сфере есть кому перейти дорогу, правоохранительные органы не отрицают версию, что покушение на бизнесмена связано с его бизнесом.