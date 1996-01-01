С "Макаровым" на выход

18 ноября на пост начальника Дальневосточного таможенного управления приказом министра экономики и развития Германа ГРЕФА назначен генерал-майор таможенной службы Эрнест БАХШЕЦЯН, ранее представлявший ФТС России в Агентстве таможенного контроля Казахстана.

После преобразования ГТК в ФТС руководителей таможенных подразделений стало назначать Минэкономразвития, раньше эту функцию выполняли сами таможенники. Смена руководства стала полной неожиданностью для работников управления, экс-руководителю ДВТУ Виктору ВУГЛЯРУ за безупречную службу и личный вклад в развитие таможенного дела, приказом руководителя ФТС России вручили именной пистолет Макарова.

Как сообщили в пресс-службе ДВТУ, Виктор Петрович в отставку уходить не собирается, в ближайшее время ему будет предложена новая должность в ФТС России. Для представления таможенникам нового руководителя и вручения награды экс-начальнику во Владивосток специально прибыл заместитель руководителя ФТС России Юрий АЗАРОВ.

Помимо этого сокращаются структурные подразделения, и уменьшается численность должностных лиц в управлении. Высвобождаемые штатные единицы будут переданы в ФТС России, а затем распределены в таможни и таможенные посты. Общая численность аппарата ДВТУ не будет превышать 478 человек, всего под сокращение попадут 120 таможенников. Структура аппарата так же изменится: вместо 11 заместителей у нового начальника управления будет 5, сократится количество отделов и отделений.

В январе 2005 г. все попавшие под сокращение будут уволены из аппарата ДВТУ. По словам заместителя начальника ДВТУ по кадрам Виктора МАТЮХИНА, всем "сокращенцам" будут предложены места в таможнях и таможенных постах или в других государственных органах.