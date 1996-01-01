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Отставка с алкогольным осадком

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Добровольная отставка теперь уже экс-главы краевого Управления МНС Тамары БУТОВОЙ, похоже, не была такой уж "добровольной". Подписанию заявления об увольнении по собственному желанию предшествовала масштабная проверка приморских налоговиков, результаты которой по-прежнему остаются закрытыми.

Между тем, "ЗР" стали известные кое-какие подробности проверки. Определенные недостатки были выявлены в деятельности практически всех отделов краевого управления, однако решающим фактором, предопределившим отставку, по всей видимости, стала его работа на акцизном направлении.

Во многом именно поэтому почти сразу после написания заявления Тамара Бутова была замечена в администрации края, несколько представителей которой, как известно, имеют прямые интересы в сфере продажи алкогольной продукции, а сами акцизные склады давно стали важным источником пополнения внебюджетных потребностей губернаторских инициатив.

Как стало известно "ЗР", в первые дни после отставки в приморском "белом доме" планировали приложить максимум усилий для назначения на должность главы УМНС близкого человека и даже всерьез рассчитывали вернуть Тамару Бутову на прежнее место. Однако сегодня все эти разговоры вроде бы затихли, и генералитет краевой администрации пытается другими способами выйти из неприятной ситуации.

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