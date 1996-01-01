Не прячьте не ваши денежки!

Государство стоит, пока люди работают. А люди работают, пока им платят. Причем регулярно. Вроде бы все это понимают. Но в прошлом году в Хабаровском крае 55 тысяч человек не получали заработную плату вовремя.

Причем просто так, без видимой причины. А как иначе объяснить тот факт, что некоторые руководители умудряются накопить сотни тысяч рублей долгов по зарплате, когда предприятие имеет на своем счету полтора миллиона? Правда, выясняется это уже после возбуждения уголовного дела. Когда директору предъявлено обвинение, взят крупный штраф, а рабочие получили свои деньги.

По состоянию на 1 января 2005 года задолженность по зарплате в крае была снижена до 300 млн руб. Цифра немалая, но в декабре прошлого года она составляла 515 млн. Такие данные прозвучали на пресс-конференции, прошедшей в полпредстве Президента РФ в ДВФО. На вопросы журналистов отвечали заместитель начальника Генеральной прокуратуры в ДВФО Константин ТРОШИН и Главный государственный инспектор труда в хабаровском крае Яков ПОТЕЕВ.

Константин Трошин отметил, что в округе растет число уголовных дел, возбужденных по фактам невыплаты заработной платы. Руководители предприятий-неплательщиков привлекаются по ст. 145 прим. УК РФ "Невыплата заработной платы". Хабаровская инспекция по труду попыталась исправить ситуацию, проведя более 800 проверок и выявив свыше 500 случаев незаконной задержки зарплаты. По словам инспектора, эти меры возымели свое действие и более 30 тыс. человек получили зарплату. Общая сумма выплат составила 80 млн руб. На 1 января 2005 года в производстве находилось 67 уголовных дел, возбужденных по фактам невыплаты зарплаты.

Досье Статья 145 прим. "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат" была введена в УК РФ 15 марта 1999 года. Предполагает наказание в виде штрафа от 200 МРОТ либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Вторая часть ст. 145 прим. предусматривает штраф в размере от 300 до 700 МРОТ либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

По словам выступавших, несвоевременной выплатой зарплаты чаще всего грешат предприятия ЖКХ, строительные предприятия и бюджетники некоторых категорий: медицина, образование, лесная отрасль. Не отстает от бюджетников и частный бизнес. Причем зачастую крайне сложно понять истинную причину задержки. По словам привлеченных к ответственности, причина - нехватка денежных средств. Или неспособность конкретного начальника руководить своим предприятием.

"Зарплату не платят, потому что предприятия либо не умеют зарабатывать деньги, либо руководитель некомпетентен. Например, вместо выплаты зарплаты пускает средства на расширение производства и приобретение оборудования", - рассказал Яков Потеев.

По словам Константина Трошина, в 2004 году количество вынесенных прокурорских представлений руководителям предприятий задерживающих зарплату, составило 2877, а к административной и дисциплинарной ответственности было привлечено 1406 руководителей. В 2005 году уже 12 руководителей как государственных, так и частных предприятий дисквалифицированы и лишены права занимать руководящие должности.

Хотя, по мнению прокурора, суды неохотно идут на вынесение приговора в виде лишения свободы обвиняемым по 145 статье. Выше приведен пример с руководителем ЧП, не платившим зарплату работникам в течение 5 месяцев. Он был приговорен к штрафу в 30 тыс. руб. Долг же сотрудникам по зарплате превысил 260 тыс. руб. А в ходе проверки выяснилось, что на счету предприятия находится более 1,5 млн руб. Зарплату людям выдали в полном объеме. Сразу после того как предприниматель был заключен под стражу на время следствия.

По словам выступавших, ситуация легче поддавалась бы контролю, если бы граждане сами проявляли больше активности. То есть на прокуратуру и инспекцию надейся, а к берегу греби. Сейчас зачастую в суд на неплательщиков подают не сами граждане, а представители прокуратуры. Так как люди, не получающие зарплату, просто не могут составить исковое заявление по причине отсутствия денег на юриста или даже на банальную консультацию.

Согласно трудовому законодательству, человек, которому задерживают зарплату на 15 дней, может совсем не выходить на работу, уведомив об этом своего работодателя. Но кто этим правом пользуется?

"Люди привыкли ходить на работу даже без зарплаты. Есть случаи, когда ждут годами, - констатировал Главный государственный инспектор труда в Хабаровском крае Яков ПОТЕЕВ. - Нужно действовать, как на Западе: там не нужно гражданина понуждать обратиться в суд. Он сам знает свои права, и доброму дяде прокурору нет нужды подталкивать его на обращение в суд".