За убийство милиционера задержаны четверо

Подозреваемые в убийстве милиционера на улице Бородинской пойманы.

Напомним, что 14 февраля во Владивостоке неизвестные совершили вооруженное нападение на водителя-охранника ООО "А-Спект" и сотрудника вневедомственной охраны, которые перевозили выручку предприятия. От полученных ран милиционер погиб на месте, второй мужчина был госпитализирован. Преступники скрылись с 2 млн руб. Не прошло и недели, как сотрудники уголовного розыска УВД края задержали четырех человек. Все - нигде не работающие, один - ранее судимый. Задержанные уже дают признательные показания, изъята часть похищенных денег.