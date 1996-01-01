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Выход на лед запрещен
С 9 марта лед Амурского залива объявляется зоной чрезвычайной ситуации.
Такое решение приняла комиссия Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выход на лед запрещен. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ. В состояние повышенной готовности будут приведены все спасательные силы и средства ГО и ЧС. Управление внутренних дел Приморского края организует патрулирование береговой черты Владивостока и Находки, а также Надеждинского, Шкотовского и Хасанского районов. Решение принято в связи с ожидаемым потеплением в Приморье и усилением северо-западного ветра. Ежегодно в это время происходят трагические случаи, связанные с зимней рыбалкой и выездом автотранспорта на весенний лед.
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