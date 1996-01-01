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Новый срок за два часа

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Два часа 17 минут пробыли на свободе арестанты, сбежавшие из владивостокского СИЗО. За это время они с Партизанского проспекта успели добраться до Эгершельда.

Сообщение о побеге поступило в дежурную часть милиции в 20.03 в воскресенье. Уже в 22.20 дежурному краевого управления вневедомственной охраны сообщили, что граждане заметили подозрительных мужчин на Крыгина.

Через три минуты на месте был ближайший наряд охраны. Там выяснилось, что это именно та троица, которую ищет уже весь город.

Арестанты были направлены на хозяйственные работы на территории СИЗО и, воспользовавшись этим, совершили побег. Теперь к их срокам добавится новый - за побег. Это от 3 до 8 лет лишения свободы.

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