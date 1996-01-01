Взорвал за измену

В результате взрыва гранаты в поселке Ярославский Хорольского района пострадала женщина.

На четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома № 4, по улице Ленинской мужчина взорвал ручную гранату, предположительно, РГД-5. В результате хозяйка одной из квартир, 1971 года рождения, получила множественные осколочные ранения живота. Других пострадавших и разрушений нет.

С места происшествия были изъяты металлические осколки, которые направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Задержан ранее судимый по аналогичной статье местный безработный 1974 года рождения. Он уже дал признательные показания. По его словам, гранату он нашел. А привел ее в действие, чтобы наказать свою бывшую подругу за измену.

"Гранатометчик", которому теперь грозит до восьми лет лишения свободы, водворен в изолятор.