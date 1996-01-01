Убиты при исполнении

Помощник инспектора-дежурного ЦОУ ОВО при УВД Первореченского района прапорщик милиции Сергей ФИЛИППОВ трагически погиб 14 февраля 2005 года при исполнении служебного долга.

Досье Погибший Сергей Филиппов на протяжении 11 лет проходил службу в отделе вневедомственной охраны на различных должностях. За время службы зарекомендовал себя грамотным, инициативным сотрудником. За многолетнюю безупречную службу он был награжден медалью "За отличие в службе III степени".

Как установило следствие, в понедельник в 11.10 около дома № 14, по ул. Бородинской, в котором располагаются офисы многих компаний, вооруженные преступники напали на работника ООО "А-СПЕКТ" и сопровождавшего его сотрудника вневедомственной охраны. Мужчины перевозили выручку предприятия - более 2 млн руб.

От полученных огнестрельных ран сотрудник милиции скончался на месте, второй мужчина госпитализирован, преступники с похищенными деньгами скрылись.

Для поимки преступников в городе был введен план "Вулкан-5", на месте преступления работала служебная собака.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, сейчас по уголовному делу проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление и розыск лиц, причастных к совершению преступления. Создана следственная группа, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре Приморского края.

К сожалению, в последнее время участились случаи гибели работников правоохранительных органов. Напомним, что 28 января 2005 г. в Лучегорске был убит инспектор ДПС Евгений МИКУЛЕНКО и ранен его напарник Олег КАРАВАНОВ.

9 февраля 2005 г. бывший сотрудник ленинской прокуратуры убил троих работников прокуратуры: Андрея КОНЕВА, Наталью БАЛАШОВУ и Татьяну ПРОСКУРОВСКУЮ и ранил следователя Александра ЛИ.

2 сентября 2004 года у поселка Липовцы в Октябрьском районе Приморья дезертир расстрелял наряд ДПС. Тогда погибли заместитель командира взвода ДПС ГАИ Октябрьского РОВД, старший лейтенант милиции, 29-летний Владислав ШЕВЦОВ, инспектор ДПС, лейтенант милиции 22-летний Дмитрий СТРЕЛЕЦ, стажер по должности эксперта Октябрьского РОВД 27-летний Павел ПИМЕНОВ.

12 мая 2004 года во Владивостоке при исполнении служебных обязанностей убит инспектор полка ДПС, младший лейтенант Сергей КОЛЕСНИКОВ.

4 апреля 2004 года сотрудники транспортной прокуратуры Приморского края Руслан БЕСПАЛОВ и Владимир ШЛЯХТА были убиты неподалеку от села Казанка Партизанского района.