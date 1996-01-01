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Убиты при исполнении
Помощник инспектора-дежурного ЦОУ ОВО при УВД Первореченского района прапорщик милиции Сергей ФИЛИППОВ трагически погиб 14 февраля 2005 года при исполнении служебного долга.
ДосьеПогибший Сергей Филиппов на протяжении 11 лет проходил службу в отделе вневедомственной охраны на различных должностях. За время службы зарекомендовал себя грамотным, инициативным сотрудником. За многолетнюю безупречную службу он был награжден медалью "За отличие в службе III степени".
Как установило следствие, в понедельник в 11.10 около дома № 14, по ул. Бородинской, в котором располагаются офисы многих компаний, вооруженные преступники напали на работника ООО "А-СПЕКТ" и сопровождавшего его сотрудника вневедомственной охраны. Мужчины перевозили выручку предприятия - более 2 млн руб.
От полученных огнестрельных ран сотрудник милиции скончался на месте, второй мужчина госпитализирован, преступники с похищенными деньгами скрылись.
Для поимки преступников в городе был введен план "Вулкан-5", на месте преступления работала служебная собака.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, сейчас по уголовному делу проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление и розыск лиц, причастных к совершению преступления. Создана следственная группа, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре Приморского края.
К сожалению, в последнее время участились случаи гибели работников правоохранительных органов. Напомним, что 28 января 2005 г. в Лучегорске был убит инспектор ДПС Евгений МИКУЛЕНКО и ранен его напарник Олег КАРАВАНОВ.
9 февраля 2005 г. бывший сотрудник ленинской прокуратуры убил троих работников прокуратуры: Андрея КОНЕВА, Наталью БАЛАШОВУ и Татьяну ПРОСКУРОВСКУЮ и ранил следователя Александра ЛИ.
2 сентября 2004 года у поселка Липовцы в Октябрьском районе Приморья дезертир расстрелял наряд ДПС. Тогда погибли заместитель командира взвода ДПС ГАИ Октябрьского РОВД, старший лейтенант милиции, 29-летний Владислав ШЕВЦОВ, инспектор ДПС, лейтенант милиции 22-летний Дмитрий СТРЕЛЕЦ, стажер по должности эксперта Октябрьского РОВД 27-летний Павел ПИМЕНОВ.
12 мая 2004 года во Владивостоке при исполнении служебных обязанностей убит инспектор полка ДПС, младший лейтенант Сергей КОЛЕСНИКОВ.
4 апреля 2004 года сотрудники транспортной прокуратуры Приморского края Руслан БЕСПАЛОВ и Владимир ШЛЯХТА были убиты неподалеку от села Казанка Партизанского района.
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