Транспортные узлы приходится декриминализировать

То, что Хабаровск - крупнейший перевалочный пункт и мощнейший транспортный узел, знают даже москвичи. Через Дальний Восток на экспорт идут лес, металл, сырье. Обратно - импортируемые товары. И неважно зачастую, где именно совершено преступление: воровство, хищение или подлог документов. С большой долей вероятности раскрыто оно может быть при транспортировке украденного сотрудниками транспортного УВД.

Итогами 2004 года начальник управления УВД на транспорте генерал-майор милиции Сергей КИРИЛЮК остался вполне доволен. Его ведомство контролирует ни много ни мало 3640 километров железнодорожных путей и 369 станций на Дальневосточной железной дороге, почти тысячу километров железнодорожных путей на Сахалине, и все дальневосточные аэропорты.

Досье В прошлом году в ведение транспортного УВД был передан и, соответственно, принят целый комплекс морских и речных портов. Это 21 морской порт, 7 морских рыбных портов, 20 портовых пунктов и 4 речных порта на реках Амур и Уссури. При этом штатная численность всего управления по-прежнему составляет чуть более 3 000 человек.

Не секрет, что для любой ОПГ (организованной преступной группировки) контроль над портом является заветной мечтой. Порт - это рыба, автотранспорт, нефтепродукты, лес, да и многое другое. Для того чтобы контролировать ситуацию, сотрудникам УВДТ пришлось проводить ряд специальных мероприятий по декриминализации экономики морских портов.

В ходе этих мероприятий, за прошлый год было выявлено 577 преступлений. Как следствие - по сравнению с прошлым годом на 53% больше выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом биоресурсов... Рекордным стал этот год и по количеству выявленных преступлений в сфере незаконного оборота леса и лесоматериалов. За 2004 году УВДТ было выявлено 124 преступления, из них 42 совершенных в крупном и особо крупном размере. Для сравнения: это в 14 (!) раз больше, чем выявлено было в 2003 году. Но, как говорят в транспортной милиции, воровать больше не стали, просто раньше меньше ловили.

Больше преступлений зарегистрировано и в сфере грузоперевозок. Кражи грузов увеличились на 4,79%.

Досье Основную долю зарегистрированных преступлений - 49,1% - составили общеэкономические. Всего за 2004 год выявлено 1233 подобных преступления. Возмещен государству ущерб от них на сумму более чем 425 тыс. руб. Только в рамках работы по предотвращению незаконного оборота этилового спирта проверено 6 789 вагонов и контейнеров. Как итог - возбуждено 12 уголовных и 18 административных дел. Из оборота изъяли более 20 тонн этилового спирта и 9 тонн винно-водочной продукции. А с использованием кинологической группы ДВ УВДТ раскрыто 57 наркопреступлений и изъято 75 килограмм наркосодержащих веществ.

По прогнозам специалистов УВДТ, тенденция к росту краж сохранится и в этом году может достигнуть отметки в 1 000 преступлений. Также будет расти количество выявленных преступлений экономической направленности. Одним словом, работы впереди много. Но Сергей Кирилюк уверен, его управление в грязь лицом не ударит. Посмотрим.