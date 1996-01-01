Здравствуйте, я ваша тетя!

К трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорил 60-летнюю мошенницу суд района имени Лазо Хабаровского края.

Теплым октябрьским днем покой размеренной провинциальной жизни гражданки ВОЛКОВОЙ-ЗАЯЦ неожиданно был нарушен. В ее уютной квартире в селе Гродеково района имени Лазо Хабаровского края трелью залился дверной звонок. На пороге возникло лицо немолодой незнакомки. Слепя хозяйку лучезарной улыбкой, она радостно провозгласила: "Здравствуй, двоюродная моя сестричка!!!".

Могущественная родственница

Робкие возражения хозяйки в духе "ах, позвольте-позвольте, у меня ведь нет двоюродной сестры!" нежданная гостья оборвала потоком пламенных приветов, привезенных ею от родственников Волковой-Заяц из села Харик Иркутской области. Все имена и фамилии родных незнакомка называла верно. Сомнений более не осталось, и Волкова-Заяц заключила в объятия невиданную доселе двоюродную сестру.

В разговорах о житье-бытье Тамара рассказала гостеприимной хозяйке о том, что прибыла на Дальний Восток не столько в поисках сестры, сколько по делам служебным. Тамара ШИПУЛИНА (такова фамилия нежданной гости) сообщила, что она работает заместителем директора ОАО "Горьковский автомобильный завод" в Нижнем Новгороде, и что сейчас в Хабаровск ею привезена партия новехоньких автомобилей... "ВАЗ" (именно так!), предназначенных для реализации. Может быть, и сестренка пожелает прикупить новое авто?

На сие заманчивое предложение Волкова-Заяц посетовала, что у нее уже имеются одни "Жигули", правда, совсем старенькие, и что покупку новой машины она вряд ли сможет позволить себе в ближайшие лет эдак десять. Тамара тут же вызвалась помочь сестриному горю и предложила ей обменять старый автомобиль на один из привезенных на продажу, со скромной доплатой - всего-то в $ 1200. Вариант был настолько соблазнителен, что отказаться не было сил: Волкова-Заяц с радостью согласилась и, заодно, высказала мысль о том, как обрадуется выгодной покупке ее дочь, проживающая за рубежом.

"Добрая фея" предпочитает "нал"

Покуда оформлялись выездные документы, а автомобили Шипулиной проходили в Хабаровске какую-то, одному богу известную, проверку, двоюродные сестры проводили время в приятных беседах и чаепитиях, навещая многочисленных подруг Волковой-Заяц.

В гостях Шипулина направо и налево сыпала щедрыми предложениями по продаже автомобилей на льготных условиях. Одной из женщин, впрочем, как и самой Волковой-Заяц, она даже пообещала оказать содействие в устройстве на работу в хабаровское представительство "ВАЗа".

Час отбытия Волковой-Заяц в Корею неуклонно приближался, а приобретение нового автомобиля неизменно откладывалось по веским причинам: то документы на партию авто еще полностью не подошли, то директор хабаровского офиса отбыл в командировку, то дороги сковало гололедом...

Ранним утром, в день отлета, проводить Волкову-Заяц пришли ее несовершеннолетняя внучка и одна из ближайших подруг. В их присутствии путешественница передала своей двоюродной сестре Тамаре Шипулиной $ 1200 на покупку нового автомобиля, а также документы на свое старое авто. Было решено, что Тамара проводит сестру и вместе с ее подругой поедет в хабаровский офис фирмы - оформлять покупку авто, после чего сразу же пригонит машину в Гродеково. Сестры условились что Шипулина проведет в квартире Волковой-Заяц еще несколько дней, необходимых ей для завершения всех своих рабочих дел, после чего отбудет восвояси.

Капкан для лисички-сестрички

Едва самолет поднялся в воздух, Шипулина направилась в здание аэропорта - сделать звонок в офис. Вернувшись к ожидавшей ее подруге Тамара сообщила, что за машиной для "сестрички" они сегодня не поедут - директора нет в офисе. Придется вернуться домой ни с чем. Дни шли за днями, а ехать за автомобилем Шипулина все не собиралась, живя в свое удовольствие в квартире Волковой-Заяц.

Тем временем в Корее, слушая рассказы матери о замечательной, не иначе как посланной свыше, двоюродной сестре, дочь Волковой-Заяц терзалась смутными сомнениями. Абсолютно случайно молодая женщина выяснила, что Шипулина взяла с Волковой-Заяц сумму, значительно превышающую все необходимые расходы на оформление документов для выезда в Корею. А когда из России начались звонки от подруг матери, не на шутку встревоженных поведением Шипулиной, подозрения об обмане переросли в уверенность...

Появление сотрудников органов внутренних дел повергло Тамару Шипулину в шок. Она была задержана по подозрению в мошенничестве. В процессе личного обыска у нее были обнаружены и изъяты $ 400 - все, что осталось от тех 1200, что были даны ей Волковой-Заяц для покупки автомобиля.

Принимая решение о ее задержании, слуги закона уже располагали полной информацией о личности и социальном положении указанной гражданки, равно как и о длинном списке ее преступлений. В арсенале слуг закона имелся и официальный письменный ответ от руководства ОАО "Горьковский автомобильный завод" в Нижнем Новгороде, в котором сообщалось, что гражданка Шипулина в должности заместителя директора предприятия не состоит и вообще никогда не числилась в штатах работников предприятия!

Нигде не работающая, не имеющая определенного места жительства Тамара (в конце ХХ века еще незамужняя гражданка Бутакова) уже дважды признавалась виновной в совершении мошенничества...

В этот раз оказалось, что Тамара Шипулина, выйдя из мест лишения свободы после очередной отсидки, держала путь в Иркутск через село Харик. Плохо одетая, голодная и без гроша в кармане, умело пользуясь своим талантом втираться в доверие к практически незнакомым людям, Шипулина познакомилась там с порядочной и сердобольной семьей и на всякий случай узнала все о дальневосточной родственнице, которая живет в селе Гродеково района имени Лазо. Покинув радушный кров, мошенница прямым ходом направилась по указанному ей адресу.

Суд района имени Лазо признал Шипулину виновной в совершении мошенничества и приговорил ее к лишению свободы на срок в три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Вернет она пострадавшей и деньги.