Задушенного таксиста нашли в багажнике его машины

8 февраля, около часа ночи, 50-летний таксист компании "Антилопа Гну" выехал из дома на Озерном бульваре в Находке на личной машине на работу и не вернулся. Об этом сообщила в милицию его жена.

Вечером 9 февраля машина "Тойота-Камри" без каких-либо следов взлома была обнаружена неподалеку от дома водителя. В багажнике иномарки обнаружили труп задушенного хозяина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).