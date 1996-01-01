Дело о трупах в колодце ушло в суд

Прокуратура Приморского края направила в суд уголовное дело по обвинению Валико ШАШВИАШВИЛИ в совершении умышленного убийства двоих мужчин, женщины и ребенка. Их трупы обнаружили 3 августа 2004 г. в заброшенном наполненном водой канализационном колодце во дворе дома № 13 по ул. Горийской во Владивостоке.

Антона СНОВИДОВА прокуратура обвиняет в укрывательстве этих убийств. Кроме того, Шашвиашвили и Сновидову вменяют в вину кражу имущества из квартиры убитых. Как именно развивались эти события, установило следствие.

Днем 29 ноября 2003 г. в доме Шашвиашвили 1972 г. рождения, Сновидов 1985 г. рождения и гражданин Ч. распивали спиртные напитки. Во время застолья между Шашвиашвили и Ч. возникла ссора, в ходе которой Шашвиашвили нанес потерпевшему несколько ударов топором и убил его. Затем они вместе со Сновидовым спрятали труп в доме.

Вечером того же дня при похожих обстоятельствах и таким же способом Шашвиашвили совершил убийство пришедшего в дом гражданина С. Оба трупа Шашвиашвили и Сновидов сбросили в канализационный колодец рядом с домом.

Через день к Шашвиашвили пришла гражданская жена Ч. с маленьким сыном, которая разыскивала исчезнувшего мужа. Опасаясь, что она узнает об убийствах и сообщит об этом в милицию, Шашвиашвили убил их обоих. Затем вместе со Сновидовым сбросили трупы в тот же колодец.