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Лучегорская банда обезврежена

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В течение двух суток было раскрыто умышленное убийство инспектора ДПС ОГИБДД Пожарского РОВД лейтенанта милиции Евгения МИКУЛЕНКО. Установлено, что убийцы, все - жители Лучегорска, были членами банды, совершившей целый ряд тяжких преступлений. Прокуратура Приморского края обнародовала подробности их преступной деятельности, которые были установлены в ходе следствия.

Инспекторы ДПС Олег КАРАВАНОВ и Евгений МИКУЛЕНКО на 271-м километре государственной трассы Хабаровск-Владивосток около четырех часов ночи 28 января остановили для проверки документов микроавтобус "Тойота Лит Айс", загруженный баулами. В нем находились мужчина и женщина. Женщина представилась предпринимателем и сказала, что это ее товар, а за рулем - ее водитель.

Поскольку у водителя микроавтобуса истек договор обязательного страхования гражданской ответственности, Евгений Микуленко предложил ему сесть в их автомашину для составления протокола об административном правонарушении. Микуленко сел за руль, Караванов - на переднее пассажирское сиденье, а водитель подозрительного автобуса - на заднее пассажирское сиденье справа.

Как только Микуленко проставил дату и время в протоколе, мужчина дважды выстрелил в него и один раз - в Караванова. Пострадавшие выбежали из автомашины и упали в нескольких метрах от нее. Мужчина сел за руль микроавтобуса и попытался наехать на сотрудников милиции. Тогда Караванов произвел несколько выстрелов по автобусу из табельного оружия, после чего водитель автобуса и его пассажирка с места преступления скрылись. От полученных ран Евгений Микуленко скончался на месте.

Выяснилось, что незадолго до произошедшего эти мужчина и женщина вместе с двумя соучастниками совершили разбойное нападение на предпринимателя Г., вернувшегося из Китая с промышленными товарами. Подкараулив его у гаража в Лучегорске, преступники убили Г. выстрелами из пистолета, перегрузили часть товара в свой микроавтобус и повезли похищенное в гараж, однако их остановили работники милиции Микуленко и Караванов.

Установлено также, что 5 января 2005 г преступник, застреливший Евгения Микуленко, на почве личной неприязни совершил убийство своего знакомого В., труп которого утопил в канале Приморской ГРЭС. Труп В. был обнаружен в указанном подозреваемым месте в ходе проверки следствием его показаний.

По факту убийства предпринимателя Г. и В. также возбуждено уголовное дело, которое присоединено к уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников милиции.

Кроме того, следствие располагает доказательствами причастности этих людей к разбойным нападениям на других предпринимателей.

Всем причастным к совершению преступлений предъявлено обвинение по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 105 (умышленное убийство), 162 (разбой) Уголовного кодекса РФ.

Пожарский районный суд согласился с мнением прокуратуры и избрал в отношении троих мужчин, обвиняемых в указанных преступлениях, меру пресечения в виде содержания под стражей. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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