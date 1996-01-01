Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В чужой "монастырь" со своим наркотиком
Общеизвестно, что российская Фемида более чем снисходительна к отечественным наркопреступникам. Даже дельцы, попавшиеся на сбыте крупных партий "тяжелых" наркотиков, нередко приговариваются к незначительным срокам лишения свободы, ниже низшего предела, предусмотренного соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ.
И очень часто с отсрочкой исполнения приговора, то есть условно. Известны случаи, небывалые для мировой практики. К примеру, 27-летняя Юлия ЖЕМКОВА, уличенная в сбыте героина в особо крупном размере, была приговорена к лишению свободы с отсрочкой исполнения приговора на 13 с половиной лет, пока ее шестимесячному сыну не исполнится 14 лет.
Впрочем, позиция наших "самых гуманных в мире" судов - тема отдельного разговора. В данном случае речь пойдет о последствиях такой позиции. И одна из граней этих последствий заключается в том, что, привыкнув к "поглаживанию по головке" дома за тяжкие преступления, россияне начинают думать, что им не грозит даже легкий испуг и за пределами родной земли, где они пытаются "сделать деньги" участием в незаконном обороте наркотиков. Увы, увы...
Вот сведения, полученные из представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Хабаровске. Управлением общественной безопасности на воздушном транспорте провинции Юньнань (КНР) в аэропорту г. Куньмин были задержаны хабаровчанки Галина ДАВЫДОВА и Ольга ГРИЦАЕНКО и жительница Владивостока Татьяна МАКАРОВА, летевшие внутренним рейсом из г. Луси (аэропорт Маньши), находящегося недалеко от границы с Маньямой. Китайские полицейские обратили внимание на обувь путешественниц, имеющую массивную подошву. И не безрезультатно: "платформы" содержали тайники, в которых находились 610, 700 и 630 граммов героина.
По действующему уголовному законодательству КНР контрабанда, перевозка пятидесяти и более граммов героина наказывается лишением свободы на срок в пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Итогом открытого слушания по делу в суде средней инстанции г. Куньмин стало пожизненное лишение свободы названных дальневосточниц.
Куда более легко отделалась другая гражданка России - Ольга КРАПИВИНА, задержанная на территории Китая вместе с гражданами Таиланда и Гонконга по обвинению в хранении и распространении наркотических средств. По официальной информации местного отделения Интерпола, из квартиры россиянки были изъяты 10 таблеток MDMA ("экстази"), 1,51 грамма кетамина, 4,19 грамма метамтетина.
Суд приговорил Ольгу Владимировну к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Граждане Таиланда и Гонконга получили сроки лишения свободы от 3,5 до 10 лет. Обжаловать это решение россиянка не стала: по мнению адвоката, подача апелляции могла привести к обратному результату. То есть к ужесточению наказания.
Легкость, с которой наши граждане, игнорируют требования не только отечественных, но и зарубежных законов, мягко говоря, удивительна. Житель Николаевска-на-Амуре, работающий в Амурском пароходстве, был задержан японскими властями за попытку ввезти в страну 176 граммов марихуаны. Несмотря на малый объем наркотика, он в январе 2002 года был приговорен к двум годам лишения свободы, но с отсрочкой исполнения приговора на четыре года. Вскоре после суда наш земляк был депортирован на родину.
Но и дома он "не смог оставить любимое дело" - сотрудники антинаркотической полиции задержали его, изъяв без малого один килограмм марихуаны. Подтверждений намерения сбыть наркотик следствие не нашло, и в суде фигурировало приобретение марихуаны для личного потребления. Учитывая "деятельное раскаяние" подозреваемого, суд прекратил дело в отношении него.
Как видим, наши соседи по АТР не только говорят о необходимости бороться с наркопреступностью, но и на деле борются с ней. И при этом не особо жалуют снисхождением иностранцев.
Об авторе. Валерий КНЯЗЕВ, Управление ФС наркоконтроля России по ДВФО.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"