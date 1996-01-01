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В чужой "монастырь" со своим наркотиком

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Общеизвестно, что российская Фемида более чем снисходительна к отечественным наркопреступникам. Даже дельцы, попавшиеся на сбыте крупных партий "тяжелых" наркотиков, нередко приговариваются к незначительным срокам лишения свободы, ниже низшего предела, предусмотренного соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ.

И очень часто с отсрочкой исполнения приговора, то есть условно. Известны случаи, небывалые для мировой практики. К примеру, 27-летняя Юлия ЖЕМКОВА, уличенная в сбыте героина в особо крупном размере, была приговорена к лишению свободы с отсрочкой исполнения приговора на 13 с половиной лет, пока ее шестимесячному сыну не исполнится 14 лет.

Впрочем, позиция наших "самых гуманных в мире" судов - тема отдельного разговора. В данном случае речь пойдет о последствиях такой позиции. И одна из граней этих последствий заключается в том, что, привыкнув к "поглаживанию по головке" дома за тяжкие преступления, россияне начинают думать, что им не грозит даже легкий испуг и за пределами родной земли, где они пытаются "сделать деньги" участием в незаконном обороте наркотиков. Увы, увы...

Вот сведения, полученные из представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Хабаровске. Управлением общественной безопасности на воздушном транспорте провинции Юньнань (КНР) в аэропорту г. Куньмин были задержаны хабаровчанки Галина ДАВЫДОВА и Ольга ГРИЦАЕНКО и жительница Владивостока Татьяна МАКАРОВА, летевшие внутренним рейсом из г. Луси (аэропорт Маньши), находящегося недалеко от границы с Маньямой. Китайские полицейские обратили внимание на обувь путешественниц, имеющую массивную подошву. И не безрезультатно: "платформы" содержали тайники, в которых находились 610, 700 и 630 граммов героина.

По действующему уголовному законодательству КНР контрабанда, перевозка пятидесяти и более граммов героина наказывается лишением свободы на срок в пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Итогом открытого слушания по делу в суде средней инстанции г. Куньмин стало пожизненное лишение свободы названных дальневосточниц.

Куда более легко отделалась другая гражданка России - Ольга КРАПИВИНА, задержанная на территории Китая вместе с гражданами Таиланда и Гонконга по обвинению в хранении и распространении наркотических средств. По официальной информации местного отделения Интерпола, из квартиры россиянки были изъяты 10 таблеток MDMA ("экстази"), 1,51 грамма кетамина, 4,19 грамма метамтетина.

Суд приговорил Ольгу Владимировну к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Граждане Таиланда и Гонконга получили сроки лишения свободы от 3,5 до 10 лет. Обжаловать это решение россиянка не стала: по мнению адвоката, подача апелляции могла привести к обратному результату. То есть к ужесточению наказания.

Легкость, с которой наши граждане, игнорируют требования не только отечественных, но и зарубежных законов, мягко говоря, удивительна. Житель Николаевска-на-Амуре, работающий в Амурском пароходстве, был задержан японскими властями за попытку ввезти в страну 176 граммов марихуаны. Несмотря на малый объем наркотика, он в январе 2002 года был приговорен к двум годам лишения свободы, но с отсрочкой исполнения приговора на четыре года. Вскоре после суда наш земляк был депортирован на родину.

Но и дома он "не смог оставить любимое дело" - сотрудники антинаркотической полиции задержали его, изъяв без малого один килограмм марихуаны. Подтверждений намерения сбыть наркотик следствие не нашло, и в суде фигурировало приобретение марихуаны для личного потребления. Учитывая "деятельное раскаяние" подозреваемого, суд прекратил дело в отношении него.

Как видим, наши соседи по АТР не только говорят о необходимости бороться с наркопреступностью, но и на деле борются с ней. И при этом не особо жалуют снисхождением иностранцев.

Об авторе. Валерий КНЯЗЕВ, Управление ФС наркоконтроля России по ДВФО.

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