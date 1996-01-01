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Воры линяют по зиме

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В одном из хабаровских магазинов задержан воришка, пытавшийся сменить гардеробчик за чужой счет.

Все дальневосточные звери уже давно облиняли и успели сменить летние одежки на теплые зимние шубки. 28-летний хабаровчанин Валентин БЕЛОКРОВНЫЙ с "линькой" явно запоздал и решил наверстать упущенное в одном из хабаровских магазинов, специализирующемся на товарах для туристов, расположенном по улице Ленина.

Около 16 часов 8 декабря он вошел в торговый зал магазина и направился к вешалам, на которых находился богатый ассортимент зимних кофт и свитеров. Серая теплая шведская "толстовка" стоимостью 780 рублей приглянулась молодцу больше других.

Надев тепленькую обновку, Валентин понял, что расстаться с ней не в силах. Срезав с вещи ярлык со штрихкодом и засунув его в карман, он вернулся из примерочной в торговый зал. Там, водворив свой старый, заношенный свитер на вешала - вместо толстовки, он собрался как ни в чем ни бывало покинуть магазин, но случилась незадача: выход преградил администратор Анатолий ЛОГВИНОВ.

Не успел Валентин опомниться, как был "взят под белы рученьки" прямо в новой толстовке, а администратор магазина нажал "тревожную кнопку" вызова милиции. Экипаж вневедомственной охраны Центрального округа Хабаровска прибыл по вызову в считанные минуты и задержал вора. Главная улика совершения преступления были налицо, то есть на теле, и Белокровного препроводили за решетку прямо в украденной им толстовке.

Подвели воришку излишняя самоуверенность и неаккуратность, помноженные на бдительность персонала магазина: может, и прошло бы его жульство незамеченным, кабы повесил он свой старый свитер на вешала поаккуратнее. Во время всего происходящего в зале практически не было покупателей, а висящая наперекосяк вешалка привлекла внимание продавцов. Увидев, что вместо их товара на вешалке находится не бог весть какой давности вещь, продавцы забили тревогу, а администратор магазина, к несчастью Валентина, находился на своем рабочем посту.

Не знал воришка и того, что выйти из магазина незамеченным ему бы все равно не удалось: вся одежда в магазине, включая носки и шапочки, помечена специальными магнитными устройствами, в простонародье -"антикражками", а у самого входа установлены электронные "ворота", при прохождении через которые не снятая с товара "антикражка" начинает громко пищать. Впрочем, на этот раз для поимки вора "звукового сопровождения" не понадобилось.

Уже находясь в КПЗ 1 ГОМа Центрального округа Белокровный полностью признался в совершении им кражи и сообщил, что со слугами закона встречается не впервые: в 16 или 17 лет (точнее вспомнить не мог) он уже был ранее судим (за что конкретно - тоже не помнит) и получил какой-то срок условно (какой - память не подсказала). Помнит он только, что тогда, в юности, все вышло как-то "по глупости". На этот раз в совершении Валентином преступления оказался виноват ветреный декабрь: холодно! Что касается надетой на нем новой толстовки, то, по признанию воришки, греет она хорошо -лучше его старого свитера!

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