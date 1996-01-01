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Буньков против Буньковой
Предприниматель Михаил БУНЬКОВ, баллотировавшийся на должность мэра Хабаровска, потребовал в суде заключить свою бывшую супругу Наталью БУНЬКОВУ под стражу. Однако судья отклонил это ходатайство, объяснив свое решение тем, что у подсудимой - две несовершеннолетних дочери от того же Бунькова.
Эта почти южноамериканская драма разыгралась в суде Краснофлотского района г. Хабаровска на основании иска Михаила Бунькова, в котором он обвинил бывшую жену и ее компаньона Эмиля АЛИЕВА в незаконном захвате принадлежащих ему на правах аренды помещений в нескольких зданиях. В результате противоправных действий, по версии М. Бунькова, он, а также 52 коммерсанта-субарендатора потерпели ущерб на сумму 2,6 млн рублей.
Однако суд счел аргументы обвинения недостаточно весомыми и направил дело, возбужденное по по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и два эпизода по ч. 1 ст. 330 ("Самоуправство"), на доследование.
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