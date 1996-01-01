Апеллировать можно и во Владивостоке

В следующем году во Владивостоке появится Апелляционный арбитражный суд, который будет обслуживать одновременно Приморье, Сахалин и Камчатку. Об этом сообщил председатель Приморского арбитражного суда Сергей ЧУМАКОВ на пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего в Москве 6-го Всероссийского съезда судей и перспективам судебной реформы в России и Приморье.

В ближайшем будущем у судей все же поубавится независимости. Вместо пожизненного назначения судей будут назначать на неопределенный срок. А для должностей руководителя суда и его зама будет снижен возрастной ценз с 70 до 65 лет. Сами же они смогут выполнять полномочия только в течение двух сроков по шесть лет каждый.