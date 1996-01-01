Экспортные нарушения

На Хабаровской таможне подводят итоги года: объем выявленной контрабанды растет.

Как сообщил пресс-секретарь таможни Юрий РОЖКОВСКИЙ, за 11 месяцев 2004 г. выявлено 518 административных правонарушения в сфере таможенного дела. Это на 40 нарушений больше, чем за тот же период прошлого года. В 2004 г.возбуждено 31 уголовное дело (26 уголовных дел в 2003 г.).

Основным объектом правонарушений при экспорте являются лес и лесоматериалы. За 2004 г. заведено 241 административное дело и возбуждено 12 уголовных. Тогда как в 2003 г. в этой сфере было заведено 218 административных и возбуждено 11 уголовных дел. При мпорте оперативников интересуют товары народного потребления, продукты питания, мебель, компьютерная, аудио - видео и бытовая техника. Здесь выявлено 37 правонарушений и возбуждено 8 уголовных дел - в прошлом году, соответственно, 33 и 2.