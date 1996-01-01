Операция "Ваня" - 3

(Окончание. Начало - в №№ 97 и 99.)

Еще в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении БЕЛОШАПКИНА и ПОПОВА выяснилось, что они не единственные ниточки, связывающие таинственного Ваню с Россией. Кое-какие коммерческие проекты он реализовывал через приморского предпринимателя Павла НОСИКА. До поры, до времени личность Носика спецслужбы не интересовала, но после ареста Белошапкина и Попова необходимо было удостовериться, что других каналов поставки секретной информации из России у Вани не осталось.

Лен, чистый лен

Носик, вызванный на допрос в августе 2002 года, свое знакомство с Ваней не отрицал. Но, по его словам, выходило, что Ваня - всего лишь представитель компании по инвестициям и торговле. Правда, в мае 2002 года Ваня обращался к нему с просьбой привезти из России кое-какие запасные части к танкам, но Носик вроде бы как отказался. Была еще пара моментов, которые вызывали у Носика сомнения в исключительно предпринимательской ипостаси Вани. Однажды на китайской таможне задержали знакомого Носику водителя, который пытался провезти на территорию Поднебесной кассеты эротического содержания. С эротикой в Китае очень строго, и водителю грозили большие неприятности.

Носик позвонил Ване, находившемуся, к счастью, неподалеку от места происшествия, и тот, прибыв на таможню, коротко переговорил с ее начальником. Через пару минут водителя отпустили, извинившись за причиненные неудобства. Выручал Ваня и самого Носика. Еще в 2001 году у него возникли проблемы с просроченной визой при выезде из Китая. Носик позвонил Ване, а затем по его просьбе передал трубку китайским пограничникам. Смысла разговора он, естественно, не понял, но его попросили заплатить небольшой штраф и выпустили в Россию.

Особых сомнений показания Носика не вызывали, хотя было заметно, что откровения даются ему не без труда. И поскольку он оставался единственным выходом на Ваню, то было принято решение подключить его к получившей второе дыхание операции. От сотрудничества с органами Носик отказываться не стал и уже в октябре сам рассказал о весьма любопытной новой встрече с Ваней. Встреча носила деловой характер - Носик поставил компании Вани 20 тонн льна. Однако, поблагодарив российского предпринимателя за хорошую работу, Ваня неожиданно предложил ему "переместить" в Россию около 20 изделий к Су-27, а если есть такая возможность, то желательно и весь самолет - целиком. Списанный, конечно, но за хорошую цену - $ 2,5 млн. Мол, на стенд пойдет - в школу авиатехников.

Носик, по его словам, опять отказался, а заодно рассказал, что его вызывали в УФСБ на допрос по делу Белошапкина и Попова. При упоминании ФСБ и знакомых фамилий Ваня как-то погрустнел.

- Как думаете, Павел Анатольевич, им долго придется сидеть в тюрьме? - спросил он у Носика.

- Думаю, долго, - честно ответил Павел Анатольевич.

- Жаль, - задумчиво произнес Ваня. - Ну да ладно. Все равно они не только на нас работали.

К разговору о Белошапкине и Попове Ваня больше не возвращался, но предложил Носику встретиться с его директором, который хотел отблагодарить его за поставленный лен. С директором встретились в отдельном кабинете ресторана. Непосредственный начальник Вани по-русски практически не говорил, но одно слово в его речи Носик понял без перевода - комплекс С-300. Правда, именно это слово Ваня для Носика переводить не стал. Наверное, счел, что для первого раза разговора о длительной отсидке Белошапкина и Попова достаточно. К слову, Белошапкина директор почему-то поругивал. Говорил, что он плохо себя вел и много пил. Не по-русски, в общем, отзывался о сидящем. Интересовался также возможностью приглашения на работу в Китай специалистов танкоремонтных и самолетостроительных заводов, а заодно перспективами частичной приватизации оборонно-промышленных предприятий на западе России (Уфа, Саратов).

Поедемте в номера

Ну а в основном обсуждали поставку новой партии льна. Так, во всяком случае, выходило со слов Носика. Еще одна "существенная деталь" - директор практически не пил, но притворялся пьяным. Под конец даже пригласил Носика к себе домой продолжить веселье с "девочками". Носик вежливо отказался. В общем, пока все шло ни шатко ни валко.

Следующая знаковая встреча Носика с теми же партнерами в Китае состоялась уже в январе. На этот раз Павел Анатольевич прибыл в Поднебесную прикупить партию деревообрабатывающих станков. Ваня разместил российского компаньона в дорогой гостинице и сам оплатил его проживание. С Носиком они встречались дважды в день - за обедом и ужином, которые растягивались на 2-2,5 часа. При этом Ваня все время сетовал, что уделяет своему другу очень мало внимания из-за чрезвычайной загруженности на работе. О делах почти не говорили. Только накануне отъезда Ваня опять попросил Носика добыть кое-какие сведения военного характера и даже пообещал обезопасить их переправку подарком в виде ноутбука со специальной программой зашифровки.

От будущего подарка Носик отказываться не стал - "чтобы не вызвать подозрений", но и военные тайны рассказать также не обещался.

- Мне ведь главное, пока они меня не раскусили, - успеть зарегистрировать фирму в Китае, - делился своими соображениями с оперативниками Носик и с видом усталого Штирлица задумчиво смотрел куда-то вдаль. - Сапфирами хочу заняться...

Но раскусили Носика первыми российские спецслужбы. Уж как-то гладко все выходило с его слов. Он вроде бы от заманчивых предложений по шпионажу все время отказывается, даже с "девочками" ни гу-гу, а дело дошло уже до ноутбука. Заинтересовались, чем же занимается Носик на российской территории помимо бизнеса, и довольно быстро вышли на его старого знакомого военнослужащего Виктора СМАЛЯ, проживавшего в селе Романовка. Общих интересов у них в жизни вроде бы не было, но связывался с ним Носик регулярно, как только возвращался из Китая. После очередного такого возвращения Смаль неожиданно обратился к сослуживцу ЗАХАРОВУ с просьбой передать ему кое-какие служебные документы на военно-авиационную тематику. Захаров обещал подумать, а о содержании неожиданного для него разговора тут же доложил куда следует.

Справочник двойного агента

После этого стало понятно, что Носик ведет двойную игру, причем в пользу сопредельного государства. Чтобы взять его с поличным, срочно изготовили в качестве "секретного" документа "Справочник офицера противовоздушной обороны". Этот "Справочник" в конце марта 2003 года Смаль и сфотографировал на квартире Захарова. Всего за $ 100. Откровенно говоря, кроме расходов на типографию, он и этого не стоил, но Смаль об этом, естественно, не подозревал. Фотографировал, кстати, цифровым аппаратом "Олимпус", переданным ему Носиком.

Сам Носик, также ничего не подозревая, в это время с таинственным видом делился с оперативниками свежей информацией "из-за бугра".

- Подарили и ноутбук, и фотоаппарат, - без обиняков признавался он. - Думаю, что они уже вовсю подключили военную разведку, потому что обучать меня работе на компьютере приезжал военный специалист, которого я раньше не видел. Ох, ребята, по острию ножа хожу. Жизнью своей за Родину нашу рискую...

- Родина тебя не забудет, - успокаивали его оперативники. - А ноутбук с фотоаппаратом-то где?

- Дык это... Я его знакомому хакеру в Находке пока отдал. Ну, чтобы он проверил его на какие-нибудь прибамбасы специальные технические. Мало ли чего они туда напихали.

- Так, может, мы и проверим?

- Сейчас никак не получится, ребята. Уехал хакер в Японию на месяц. Его банк один срочно пригласил кое-какую работу сделать.

"Хакер" Смаль на тот момент, действительно, выполнял срочную работу - копировал фотокопии "Справочника офицера противовоздушной обороны" на компакт-диски. Их он и привез Носику в день очередного отъезда последнего "за бугор". Однако дальше "бугра" эти 513 графических файлов не ушли. Вечером Носик был задержан с поличным при прохождении таможенного и пограничного контроля.

В принципе, был вариант предоставить ему возможность выехать со "Справочником" в Китай и продолжить игру в кошки-мышки с Ваней. Но существовала большая вероятность того, что Носик везет с собой и другие материалы, происхождение которых оперативники не знали. В итоге, кстати, это предположение подтвердилось. В электронных архивах очередной партии шпионов обнаружилось около 10000 тысяч графических файлов с грифом "ДСП", или "Секретно". Подбору столь внушительного объема информации, как выяснилось, помимо Смаля способствовали еще два военнослужащих - некие КРОХМАЛЬ и САРКИСЯН. Свои сроки они получили в мае-августе 2004 года. Что же касается Носика и Смаля, то их осудили совсем недавно - 2 декабря.

Вот, собственно, и конец этой увлекательной эпопеи под названием "Операция «Ваня»". Тут, наверное, уместно сделать какие-то торжественные обобщающие выводы, но, честное слово, ничего пафосного на ум не приходит. Мне, откровенно говоря, до сих пор непонятно, зачем нашим соседям нужны списанные самолеты, если мы поставляем им новые по официальным контрактам. Полагаю, что здесь пересекаются интересы частных компаний, которые занимаются модификацией уже существующих моделей для дальнейшей продажи их под собственным лейблом в страны третьего мира.

Впрочем, главное во всей этой истории - не мотивация иностранных военно-промышленных разведок, а поведение наших сограждан. Не понимаю я некоторых вещей и в этом плане. Тяжело живется - да, правительство плохое - может быть. Но есть же понятия родной земли и нации, которые мы храним где-то на уровне инстинкта и желаем сохранить на будущее. Здесь-то почему сбой идет? Правительства приходят и уходят, а Родина - большая и малая - остается. Не понимаю. Ну да бог им теперь уже судья.