Убийца в бегах

В ноябре 2004 г. сотрудники милиции Октябрьского района Приморского края обратились в краевые силовые структуры с просьбой помочь задержать особо опасного преступника 49-летнего Василия ЛУКАША. Как выяснилось, этот человек, три года находясь в федеральном розыске, все это время прожил у себя в поселке, открыто посещая районные кабаки, выращивая коноплю на местном полигоне и снабжая владивостокские и уссурийские преступные группировки наркотиками собственного изготовления.

Все началось с того, что Лукаш, не добившись успеха на предпринимательском поприще в качестве перепродавца ширпортеба, решил утвердиться в родном поселке Липовцы Октябрьского района как местный криминальный авторитет. По оценке милиции, весь его "авторитет" составили несколько человек, не раз отсидевших за кражи, разбои и хулиганства. Так или иначе, но временами он брал на себя за определенную плату обязанности по "крышеванию" некоторых местных коммерсантов. Не обходилось и без разборок в интересах своих "клиентов".

13 ноября 2001 года на одном из столкновений, когда его плательщику понадобилась помощь "крыши", Лукаш застрелил из пистолета Макарова обидчика своего "подопечного". Им оказался некий МАГОМАДОВ, ингуш по национальности. Боясь кровной мести и уголовной ответственности, убийца пустился в бега. А местная милиция по этому факту возбудила уголовное дело и объявила его в федеральный розыск.

Вскоре Лукаш появился в пос. Ильичевка, он, по возникшей у правоохранительных органов информации, успел обзавестись автоматом Калашникова, еще одним ПМ и гранатой РГД-5. Вооруженный до зубов, отошедший от "крышевания" Лукаш поселился в маленьком домике, недалеко от местного полигона. А через некоторое время на том месте не без стараний Лукаша выросла целая плантация конопли. К слову, многие жители Ильичевки за неимением работы и средств к существованию занимаются выращиванием канабиса.

Тем временем Лукаш наладил у себя дома целое производство гашишного масла. А продукт своего труда в течение нескольких лет, будучи в розыске, в большом количестве сбывал в преступные группировки Владивостока и Уссурийска. Впрочем, и сам он не гнушался приемом наркотиков. Что касается местных жителей, то они страшно боялись "наркобарона", особенно после того, как услышали, что он убил двух зашедших на его плантацию солдат.

Получив информацию о том, что Лукаш на зиму перебрался жить в охотничий домик на берегу оз. Ханка (к тому времени он уже успел убить своего бывшего подельника Константина РЯБЦЕВА), сотрудники Октябрьского РОВД обратились за помощью в приморский Особый отряд специального назначения (ОМСН), бывший СОБР, бойцы которого прибыли на место 9 декабря этого года.

Проведение операции по захвату преступника запланировали на ночь. Бойцы оставили свой автобус за 2 км от места, где, по информации милицейских агентов, рыбачил Лукаш со своими приятелями, и далее пошли пешком. Но за 100 м от охотничьего домика, почуяв приближение чужих, залаяли собаки. В тот же миг из домика выскочили двое в кольсонах, тапочках, наспех накинутой верхней одежде и пустились бежать по льду озера. Когда ОМСН проследил их путь, выяснилось, что Лукаш вместе со своим подручным во многих делах гражданином Г., пересекли, в чем были, в 20-градусный мороз всю Ханку, густые заросли высохших камышей и добежали до Липовцев. Это путешествие протяженностью в 60 км, конечно, не прошло даром: оба беглеца получили обморожения конечностей разной степени.

Через 10 дней сотрудники ОМСН задержали в пос. Липовцы гражданина Г. Но Лукаша с ним уже не было. Выяснилось, что у Г. также были причины убегать от представителей правоохранительных органов.

Как отмечают милиционеры и знакомые разыскиваемого, возможность поимки Лукаша в настоящий момент осложнена тем, что у него за несколько лет постоянной угрозы быть пойманным развилось звериное чутье и такие же повадки. Он практически не спит по ночам, во всем видит потенциальную опасность, поэтому и сам крайне опасен. Во-первых, Лукаш вооружен. Во-вторых, будучи наркоманом, запуганным уголовной ответственностью и местью ингушей, способен на неадекватные поступки вплоть до захвата заложников. Причем, как говорят сотрудники уголовного розыска местного райотдела, родственников убитого им Магомадова он боится больше, полагая, что они смогут его достать даже в исправительной колонии.