Кровавый конвейер

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Прокуратура Приморского края окончила расследование уголовного дела по обвинению Александра ЦАРЕНКО 1977 года рождения, Андрея ИВАНЮТЫ 1977 года рождения и Романа ШКЛЯРА 1983 года рождения в совершении ряда убийств, разбойных нападений на водителей иномарок и похищении человека, которые были совершены в марте-апреле 2004 года в Партизанске.
Старший сержант милиции Александр Царенко, инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД г. Находки, решил грабить и убивать водителей еще в 2000 году. Его целью были деньги от сбыта таким образом полученных автомобилей.
Сержант незаконно приобрел помповое ружье 12 калибра, весы, пулевые и дробовые снаряды, пыжи, капсюли, гильзы, ручную закрутку для изготовления патронов, а также бездымный охотничий порох. Местом совершения преступлений он выбрал район КПП ГИБДД села Казанка, в окрестностях Партизанска.
В марте 2004 года Царенко создал банду, в которую вошли Иванюта и ранее судимый племянник милиционера Шкляр. Каждое нападение происходило в соответствии с разработанным Царенко планом. Для совершения нападений использовались личная автомашина Царенко - "Тойота-Марк-2", охотничье ружье, металлическая бита и нож. Все совершались ночью. Объекты - иномарки и их водители, зачастую в состоянии алкогольного опьянения - члены банды выбирали на дорогах в черте Партизанска. За жертвами следили, нападали на них или, вводя их в заблуждение, вывозили в безлюдное место в окрестностях города. Там водителей убивали и избавлялись от трупов.
Всего с марта по апрель 2004 года банда совершила три разбойных нападения на водителей иномарок, в результате которых были зверски убиты пять человек.
Жертвами банды стали также сотрудники Приморской транспортной прокуратуры - старший помощник прокурора Руслан БЕСПАЛОВ и следователь Владимир ШЛЯХТА, которые, находясь в отпуске, отправились на личной автомашине Беспалова "Тойота-Камри" к месту отдыха, в центре города Партизанска обратились к сидящим в машине Царенко, Иванюте и Шкляру с просьбой объяснить, как проехать к гостинице "Олимпийская" в поселке Лозовый. Обманным путем бандиты заманили их в безлюдное место на проселочной дороге, убили выстрелами из ружья и завладели автомашиной.
В апреле 2004 года Царенко и Иванюта, узнав, что в г. Партизанске на ул. Герцена одиноко проживает зарабатывающий ремонтом автомашин гражданин П., которого никто не будет разыскивать, решили похитить его и привлечь к рабскому труду для разукомплектования автомобиля, принадлежавшего Беспалову. В ночное время бандиты напали на П., избили, насильно засунули в машину и привезли в гараж Иванюты, где закрыли его и принудили разобрать на части похищенную "Камри". В этом гараже П. находился до 30 апреля 2004 года, когда он был освобожден работниками милиции.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, сегодня Царенко, Иванюте и Шкляру вменяется в вину совершение убийств и разбойных нападений при отягчающих обстоятельствах; бандитизм; хищение, изготовление, а также незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия; похищение человека и использование рабского труда.
Уголовное дело уже направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.
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