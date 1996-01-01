Пострелял по соседям

Сотрудники милиции задержали в одном из домов по улице Пацаева пьяного мужчину, который по неизвестным причинам прямо в подъезде открыл стрельбу из охотничьего ружья 12-го калибра.

По информации пресс-службы УВД, палил гражданин в потолок, так что пострадавших, к счастью, не оказалось. По имеющимся данным, оружием мужчина владел на законном основании: у него была по всем правилам оформленная лицензия. Проводится разбирательство.