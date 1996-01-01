Девочку загрызла стая собак?

В субботу, 5 февраля, на острове Русский стая собак загрызла 14-летнюю девочку. Как сообщил источник в правоохранительных органах, труп 14-летней Екатерины С. был обнаружен 5 февраля около здания гостиницы "Ренессанс", расположенной на полуострове Саперный.

На теле ученицы 9-го класса местной школы были обнаружены многочисленные раны, одежда изорвана. По предварительной информации, девочка могла стать жертвой стаи собак, которые охраняли территорию гостиницы. Сейчас тело девочки находится в одном из моргов Владивостока, где должны быть установлены точные причины ее смерти.

В то же время некоторые жители острова, с которыми удалось побеседовать корреспонденту "ЗР" сообщили, что по Русскому вовсю гуляют слухи, что девочку убили вовсе не собаки. Дескать, тело было перемотано колючей проволокой, а на теле насчитали несколько десятков ножевых ранений. А версия о собаках возникла как раз для того, чтобы не будоражить местное население.

Особенно тех людей, чьим детям в условиях хронического ремонта школьного автобуса приходиться ходить в свои учебные заведения пешком по несколько километров. Однако трагедия, как видим, все же заставила жителей острова как минимум насторожится. Но еще раз повторимся, версия эта официальна не подтверждена.