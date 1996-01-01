Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Девочку загрызла стая собак?
В субботу, 5 февраля, на острове Русский стая собак загрызла 14-летнюю девочку. Как сообщил источник в правоохранительных органах, труп 14-летней Екатерины С. был обнаружен 5 февраля около здания гостиницы "Ренессанс", расположенной на полуострове Саперный.
На теле ученицы 9-го класса местной школы были обнаружены многочисленные раны, одежда изорвана. По предварительной информации, девочка могла стать жертвой стаи собак, которые охраняли территорию гостиницы. Сейчас тело девочки находится в одном из моргов Владивостока, где должны быть установлены точные причины ее смерти.
В то же время некоторые жители острова, с которыми удалось побеседовать корреспонденту "ЗР" сообщили, что по Русскому вовсю гуляют слухи, что девочку убили вовсе не собаки. Дескать, тело было перемотано колючей проволокой, а на теле насчитали несколько десятков ножевых ранений. А версия о собаках возникла как раз для того, чтобы не будоражить местное население.
Особенно тех людей, чьим детям в условиях хронического ремонта школьного автобуса приходиться ходить в свои учебные заведения пешком по несколько километров. Однако трагедия, как видим, все же заставила жителей острова как минимум насторожится. Но еще раз повторимся, версия эта официальна не подтверждена.
Новости тематики
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
Новости раздела
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Положили с "Радиоприбором"