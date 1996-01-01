Место работы - пекло

Пожарная безопасность в Приморье становится острой проблемой. Январь 2005 года дал, по статистике, всплеск пожаров: погибли 55 человек, произошло 800 возгораний, материальный ущерб составил 3,7 млн руб.

Такого даже в прошлые годы не наблюдалось. За весь 2004 год в крае зафиксировано 8 479 возгораний, погибли 333 человека, в том числе 13 детей, материальный ущерб составил 51,8 млн руб., огнем уничтожено 882 строения общей площадью 31 тыс. кв. м. В ходе тушения пожаров были спасены 3 138 человек.

5 тысяч ложных вызовов

Досье В Приморском крае ежесекундно в полной готовности находятся 600 пожарных в 28 частях. Время выезда караула из гаража составляет от 45 секунд до 1 минуты. Это нормативное время, за которое диспетчер, получив сигнал, включает сирену, а караул должен успеть собраться, выйти на площадку и сесть в машину. Нормативное время подачи ствола на пожаре 2 минуты, при подаче от водоисточника на месте - 6 минут.

А теперь прибавьте сюда время следования до места возгорания. По городу - автомобильные пробки, водители не всегда реагируют на сирены пожарных машин. На улице Русской в краевом центре, где находится 21-я часть, обслуживающая район Второй Речки, вообще постоянные заторы. Там, если водители и захотят уступить дорогу, некуда свернуть. А на пожаре каждая секунда дорога...

Как заявил и.о. начальника Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Приморскому краю, полковник внутренней службы Николай КОШЕЛЕВ, который 33 года следит за соблюдением правил пожарной безопасности, настоящим бичом стали телефонные хулиганы. У многих подростков появились "мобильники", а с ними и возможность пошалить. В результате единая дежурная диспетчерская служба "01" Владивостока получает до 5 тысяч (!) ложных вызовов в сутки. А на приеме в ЕДД сидят всего три девушки. Представляете, какая у них психологическая нагрузка?!

Реальных вызовов из этой массы звонков только 40-50. Зимой фиксируется около 20 пожаров за сутки. Летом возгораний в жилом секторе поменьше: если в день зафиксировано 5-10 очагов - считайте, сутки прошли удачно.

Пожилые люди - категория сложная

С 17 января по 31 марта 2005 года в крае проходит профилактическая операция "Пожилой человек". Ее проводит Главное управление МЧС по Приморскому краю. В ходе этой операции сотрудники государственного пожарного надзора уже проверили 16 Домов престарелых и ветеранов, выявили 250 нарушений требований пожарной безопасности, к административной ответственности привлечены 4 должностных лица, в органы прокуратуры и местного самоуправления направлено 13 информационных писем. Также проведено 44 рейда по местам проживания пожилых людей, инвалидов, проведено 186 инструктажей пожарной безопасности с охватом 467 человек, выпущено 2,5 тыс. листовок.

Дело в том, что пожилые люди - это категория сложная, они представляют риск на пожаре: плохо двигаются, не могут быстро покинуть опасное место, порой не сразу понимают, что происходит, поэтому часто страдают и нередко погибают. Поэтому пожарные и взялись провести такую профилактическую операцию.

До 70% пожаров в жилом секторе происходит от неосторожного обращения с огнем. Часто виноватые сами же гибнут или получают ожоги на пожаре. Особую категорию составляют лица в нетрезвом состоянии. А курение в постели - самая распространенная причина смерти алкоголиков. В январе 2005-го произошел трагический случай, который шокировал даже привычных ко всему пожарных. Мужчина уснул с горящей сигаретой, она упала на матрас, выгорела площадь 20 квадратных сантиметров (!). Однако этого оказалось достаточно для смерти человека. Обидно, когда пьяницы тянут за собой в могилу своих близких. По этой же причине на днях погибла семья из Хороля.

Майор внутренних войск Константин ПИТАНОВ, к слову, недавно награжденный "Орденом мужества" заявляет, что больше половины тех, кого они спасают, находятся в состоянии алкогольного опьянения, сквернословят и брыкаются. Например, в январе этого года на Окатовой, 14, во Владивостоке, чтобы спасти из огня человека, пожарные десантировались с 6-го на 5-й этаж, потому что не могли вскрыть входную дверь, за которой находился пьяный дебошир. Пока его спасали, он ругал пожарных матом и сопротивлялся.

Много пожаров происходит по причине замыкания электропроводки и неосторожного обращения с нагревательными приборами, неисправности печного отопления, а также детской шалости с огнем.

Бороться можно и убеждением

По закону за пожарную безопасность в жилом секторе отвечает собственник жилья либо лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе и арендаторы. Служба госпожарнадзора в Приморье руководствуется Законом № 69-ФЗ от 21.12.94г. "О пожарной безопасности в РФ" и "Правилами пожарной безопасности в РФ" (ППБ 01-03), а также Законом "О пожарной безопасности в Приморском крае". Обеспечить пожарную безопасность в жилом подъезде должны подразделения ЖКХ, а вернее, должностные лица ЖЭУ, ПЖЭТов и других организаций, которые обслуживают места общего пользования.

Не секрет, что запасные выходы во многих жилых домах заколочены досками или служат для складирования старой мебели. В лифтовом холле жильцы держат кладовки, рундуки, порой невозможно протиснуться между ящиками. Также снимают двери, которые на путях эвакуации предназначены для преграждения доступа дыма. Захламляют лоджии, которые ведут в незадымляемые лестничные клетки, через которые должны выходить люди. Ставят дополнительные перегородки и двери. Особенно много таких ловушек в гостинках.

Как заявляет полковник Кошелев, бороться в таких случаях можно только убеждением и разъяснением правил пожарной безопасности. Правда, инспектор может составить предписание об устранении нарушений, оштрафовать гражданских лиц на 10 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда), что в денежном выражении равно 1 тысяче рублей. На должностных лиц и руководителей предприятий наказание распространяется до 20 МРОТ, то есть 2 тыс. руб. И только... А вот начальники ПЖЭТов и ЖЭУ по закону о пожарной безопасности обязаны организовать снос перегородок, дверей, убрать захламляющий пути эвакуации мусор, например коробку из-под телевизора или упаковку от холодильника и так далее.