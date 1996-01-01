Детей заразили гепатитом

В школе-интернате Хорольского района Приморского края зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А. Пострадали 44 человека, у 36 учащихся заболевание проходит в активной форме.

Предполагается, что вспышка носит контактно-бытовой характер. В настоящее время на базе школы-интерната открыт дополнительный стационар, расследуются причины возникновения вспышки, проводятся противоэпидемические мероприятия.